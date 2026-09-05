Si no sabes a qué hora termina Comisario Pantera en el Lunario, aquí te damos el horario de su concierto del 5 de septiembre.

La banda Comisario Pantera llega uno de los recintos más importantes de la CDMX para dar un show especial a todos sus seguidores.

Horario del 5 de septiembre para Comisario Pantera en el Lunario

Así quedó el horario de Comisario Pantera en el Lunario del Auditorio Nacional para el 5 de septiembre.

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Telonero: 8:00 de la noche

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Comisario Pantera (Comisario Pantera / Facebook)

A lo largo de su show, Comisario Pantera presentará su más reciente lanzamiento discográfico “Ayer y Hoy”.

Igualmente, interpretarán sus más conocidos éxitos que los han consolidado dentro de la escena rock en México.

Como parte del espectáculo se tiene previsto como acto telonero la participación de Rock and Lovers, banda de la CDMX que también estrenó su tema “23 de febrero”.

Ruta para llegar al Lunario del Auditorio Nacional

Llegar al Lunario del Auditorio Nacional es muy sencillo, ya que en transporte público, la opción es bajarse en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

Al salir, tendrás que caminar unos metros para llegar al recinto que se ubica a mano derecha del edificio principal.

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.