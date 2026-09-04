El Teatro Metropólitan de la CDMX recibe a la leyenda y fundador de Talking Heads, David Byrne en concierto los días 4, 5 y 6 de septiembre.
Shows de David Byrne que prometen ser inigualables, así que ya te dejamos el horario y hora en la que terminan los conciertos en el Teatro Metropólitan:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 22 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Who Is The Sky? Tour de David Byrne en el Teatro Metropólitan
David Byrne llega al Teatro Metropólitan los días 4, 5 y 6 de septiembre para presentar su Who Is The Sky? Tour con lo más nuevo de su música y de Talking Heads.
Así que ya tienes lo necesario para disfrutar de los conciertos David Byrne en el Teatro Metropólitan.
Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.
Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.