El Teatro Metropólitan de la CDMX recibe a la leyenda y fundador de Talking Heads, David Byrne en concierto los días 4, 5 y 6 de septiembre.

Shows de David Byrne que prometen ser inigualables, así que ya te dejamos el horario y hora en la que terminan los conciertos en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de David Byrne en Teatro Metropólitan ( David Byrne)

Who Is The Sky? Tour de David Byrne en el Teatro Metropólitan

David Byrne llega al Teatro Metropólitan los días 4, 5 y 6 de septiembre para presentar su Who Is The Sky? Tour con lo más nuevo de su música y de Talking Heads.

Así que ya tienes lo necesario para disfrutar de los conciertos David Byrne en el Teatro Metropólitan.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.