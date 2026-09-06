Siguiendo con la agenda de artistas asiáticos que se presentan en México, el 5 y 6 de septiembre tendremos el concierto de Jay Park en el Auditorio BB.

Si vas a ir al concierto de Jay Park en el Auditorio BB, a continuación te daremos el horario para que planees muy bien tu asistencia.

¿A qué hora termina Jay Park en el Auditorio BB?

El 5 y 6 de septiembre, el concierto de Jay Park en el Auditorio BB iniciará a las 7:00 p.m., teniendo una duración de 2 horas, así que terminaría alrededor de las 9:00 p.m.

El concierto de Jay Park en el Auditorio BB sería uno de los que más temprano terminaría en épocas recientes, pues el promedio de finalización es alrededor de las 11:00 p.m.

Jay Park (@moresojuplease)

Aún así, se trata de un horario bastante manejable para todos los asistentes, principalmente al momento de la salida, pues no irán con la presión de no encontrar transporte de regreso.

Pudiendo dirigirse a la hora de salida tanto a la estación de Metrobús y Metro que se encuentran cerca del recinto.

O bien, salir en transporte privado, aunque es posible que el tráfico de la zona sea algo pesado debido a todos los asistentes al concierto.

El concierto de Jay Park en el Auditorio BB podría durar más de lo planeado

Algo que se debe de tomar en cuenta es que el concierto de Jay Park en el Auditorio BB podría durar un poco más de lo anteriormente señalado.

Esto debido a que el concierto de Jay Park en el Auditorio BB tendrá como grupo abridor a LGNSHOT, el cual sería el que iniciaría las actividades a las 7:00 p.m.

Por lo que el cantante principal estaría en el escenario alrededor de las 8:00 p.m., terminando de cantar hasta las 10:00 p.m., en el mejor de los casos.