El Festival Arre 2026 está listo para conquistar la CDMX este fin de semana con dos jornadas dedicadas al regional mexicano, en donde el evento se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con cinco escenarios y más de 40 artistas.

Festival Arre 2026: horarios y bandas del sábado 5 de septiembre

La primera jornada del Festival Arre 2026 para el próximo sábado 5 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la CDMX, tendrá como bandas principales a:

Banda MS Gabito Ballesteros El Mimoso Grupo Cañaveral Edgardo Núñez Los Plebes del Rancho Herencia de Patrones Calle 24

En cuanto a los horarios, se repartirán de esta manera para el Festival Arre 2026 el sábado 5 de septiembre:

En Hacienda Pepsi Black estarán:

Plan de Escape: 17:00-17:40 horas



Los KDT’s de Homero Guerrero Jr: 18:00-18:40 horas



Grupo Cañaveral: 19:00-19:50 horas



Edgardo Núñez: 20:10-21:00 horas



Los Plebes del Rancho: 21:20-22:10 horas



Momento Fizz: 22:13-22:17 horas



El Mimoso: 22:35-23:35 horas



Banda MS: 00:00-01:10 horas

En Tecate estarán:

Mosmo: 16:20-16:50 horas



Ria: 17:05-17:35 horas



Mar Solís: 17:55-18:25 horas



Régulo Caro: 18:45-19:25 horas



Rey Quinto: 19:45-20:25 horas



Herencia de Patrones: 20:45-21:25 horas



Calle 24: 21:45-22:35 horas



Gabito Ballesteros: 23:00-00:00 horas

Little Caesars

Santiago Martell: 17:00-17:35 horas



YNG Naz: 17:55-18:30 horas



Joaquín Coronel: 18:50-19:25 horas



Jorge Tapia: 19:45-20:20 horas



Juanpa Salazar: 20:40-21:20 horas



La Coreañera: 21:40-22:20 horas



Cumbia Pedregal: 22:45-23:30 horas

Pista de Baile by Tecate

Las Veredas: 16:00-18:00 horas



Sonido Alacrán: 18:00-20:00 horas



Sr. Raya: 20:00-22:00 horas



Agualokeo: 22:00-00:00 horas

Saloon Pepsi Black

Sonido Barrio Norte: 17:00-18:00 horas



Set de Salsa “La Bendición”: 18:00-19:30 horas



Sonido Barrio Norte: 19:30-20:00 horas



Los Guitarrazzos: 20:00-00:00 horas

Festival Arre 2026: horarios por día y escenario (Festival Arre / Facebook)

Festival Arre 2026: horarios y bandas del domingo 6 de septiembre

El domingo 6 de septiembre, al igual que el sábado, tendrá como grandes protagonistas en el Festival Arre 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tales como:

Alejandro Fernández Los Tucanes de Tijuana La Sonora Dinamita Mi Banda El Mexicano Los Dos Carnales Eslabón Armado Clave Especial Víctor Mendívil

En cuanto a los horarios, los artistas se presentarán en estos horarios para el Festival Arre 2026 el domingo 6 de septiembre:

En Hacienda Pepsi Black estarán:

Destino: 17:00-17:40 horas



La Sonora Dinamita: 18:00-18:50 horas



Los 2 de la S: 19:10-19:50 horas



Mi Banda El Mexicano: 20:10-21:00 horas



Los Dos Carnales: 21:20-22:10 horas



Momento Fizz: 22:13-22:17 horas



Alejandro Fernández: 22:35-00:05 horas



Los Tucanes de Tijuana: 00:30-01:30 horas

En Tecate, se presentará:

Juanchito: 16:40-17:15 horas



Eddy: 17:35-18:10 horas



Marcos Villalobos: 18:30-19:10 horas



Nueva H: 19:30-20:10 horas



Clave Especial: 20:30-21:10 horas



Víctor Mendívil: 21:30-22:30 horas



Eslabón Armado: 22:55-23:55 horas

Little Caesars

Damaris Bojor: 16:35-17:15 horas



Kakalo: 17:35-18:15 horas



Franco Rey: 18:35-19:15 horas



Delilah: 19:35-20:15 horas



El Junte Sabanero: 20:35-21:25 horas



Pasabordo: 21:50-22:50 horas

Pista de Baile by Tecate

DJ Lucha: 16:00-18:00 horas



Lágrima Tropical: 18:00-20:00 horas



Nenufar: 20:00-22:00 horas



Bebélicos: Nueva Generación: 22:00-00:00 horas

Saloon Pepsi Black

Sonido Barrio Norte: 17:00-18:00 horas

17:00-18:00 horas

Set de Salsa “La Bendición”: 18:00-19:30 horas



Sonido Barrio Norte: 19:30-20:00 horas



Los Guitarrazzos: 20:00-00:00 horas

Festival Arre 2026: horarios por día y escenario (Festival Arre / Facebook)

El Festival Arre 2026 reunirá así a exponentes consolidados y nuevas voces del regional mexicano durante un fin de semana completo en el Autódromo Hermanos Rodríguez; es decir del 5 al 6 de septiembre en CDMX.