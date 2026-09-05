El Festival Arre 2026 está listo para conquistar la CDMX este fin de semana con dos jornadas dedicadas al regional mexicano, en donde el evento se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con cinco escenarios y más de 40 artistas.

Festival Arre 2026: horarios y bandas del sábado 5 de septiembre

La primera jornada del Festival Arre 2026 para el próximo sábado 5 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la CDMX, tendrá como bandas principales a:

  1. Banda MS
  2. Gabito Ballesteros
  3. El Mimoso
  4. Grupo Cañaveral
  5. Edgardo Núñez
  6. Los Plebes del Rancho
  7. Herencia de Patrones
  8. Calle 24

En cuanto a los horarios, se repartirán de esta manera para el Festival Arre 2026 el sábado 5 de septiembre:

  • En Hacienda Pepsi Black estarán:
    • Plan de Escape: 17:00-17:40 horas
    • Los KDT’s de Homero Guerrero Jr: 18:00-18:40 horas
    • Grupo Cañaveral: 19:00-19:50 horas
    • Edgardo Núñez: 20:10-21:00 horas
    • Los Plebes del Rancho: 21:20-22:10 horas
    • Momento Fizz: 22:13-22:17 horas
    • El Mimoso: 22:35-23:35 horas
    • Banda MS: 00:00-01:10 horas
  • En Tecate estarán:
    • Mosmo: 16:20-16:50 horas
    • Ria: 17:05-17:35 horas
    • Mar Solís: 17:55-18:25 horas
    • Régulo Caro: 18:45-19:25 horas
    • Rey Quinto: 19:45-20:25 horas
    • Herencia de Patrones: 20:45-21:25 horas
    • Calle 24: 21:45-22:35 horas
    • Gabito Ballesteros: 23:00-00:00 horas
  • Little Caesars
    • Santiago Martell: 17:00-17:35 horas
    • YNG Naz: 17:55-18:30 horas
    • Joaquín Coronel: 18:50-19:25 horas
    • Jorge Tapia: 19:45-20:20 horas
    • Juanpa Salazar: 20:40-21:20 horas
    • La Coreañera: 21:40-22:20 horas
    • Cumbia Pedregal: 22:45-23:30 horas
  • Pista de Baile by Tecate
    • Las Veredas: 16:00-18:00 horas
    • Sonido Alacrán: 18:00-20:00 horas
    • Sr. Raya: 20:00-22:00 horas
    • Agualokeo: 22:00-00:00 horas
  • Saloon Pepsi Black
    • Sonido Barrio Norte: 17:00-18:00 horas
    • Set de Salsa “La Bendición”: 18:00-19:30 horas
    • Sonido Barrio Norte: 19:30-20:00 horas
    • Los Guitarrazzos: 20:00-00:00 horas
Festival Arre 2026: horarios por día y escenario
Festival Arre 2026: horarios por día y escenario (Festival Arre / Facebook)

Festival Arre 2026: horarios y bandas del domingo 6 de septiembre

El domingo 6 de septiembre, al igual que el sábado, tendrá como grandes protagonistas en el Festival Arre 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tales como:

  1. Alejandro Fernández
  2. Los Tucanes de Tijuana
  3. La Sonora Dinamita
  4. Mi Banda El Mexicano
  5. Los Dos Carnales
  6. Eslabón Armado
  7. Clave Especial
  8. Víctor Mendívil

En cuanto a los horarios, los artistas se presentarán en estos horarios para el Festival Arre 2026 el domingo 6 de septiembre:

  • En Hacienda Pepsi Black estarán:
    • Destino: 17:00-17:40 horas
    • La Sonora Dinamita: 18:00-18:50 horas
    • Los 2 de la S: 19:10-19:50 horas
    • Mi Banda El Mexicano: 20:10-21:00 horas
    • Los Dos Carnales: 21:20-22:10 horas
    • Momento Fizz: 22:13-22:17 horas
    • Alejandro Fernández: 22:35-00:05 horas
    • Los Tucanes de Tijuana: 00:30-01:30 horas
  • En Tecate, se presentará:
    • Juanchito: 16:40-17:15 horas
    • Eddy: 17:35-18:10 horas
    • Marcos Villalobos: 18:30-19:10 horas
    • Nueva H: 19:30-20:10 horas
    • Clave Especial: 20:30-21:10 horas
    • Víctor Mendívil: 21:30-22:30 horas
    • Eslabón Armado: 22:55-23:55 horas
  • Little Caesars
    • Damaris Bojor: 16:35-17:15 horas
    • Kakalo: 17:35-18:15 horas
    • Franco Rey: 18:35-19:15 horas
    • Delilah: 19:35-20:15 horas
    • El Junte Sabanero: 20:35-21:25 horas
    • Pasabordo: 21:50-22:50 horas
  • Pista de Baile by Tecate
    • DJ Lucha: 16:00-18:00 horas
    • Lágrima Tropical: 18:00-20:00 horas
    • Nenufar: 20:00-22:00 horas
    • Bebélicos: Nueva Generación: 22:00-00:00 horas
  • Saloon Pepsi Black
    • Sonido Barrio Norte: 17:00-18:00 horas
    • Set de Salsa “La Bendición”: 18:00-19:30 horas
    • Sonido Barrio Norte: 19:30-20:00 horas
    • Los Guitarrazzos: 20:00-00:00 horas
Festival Arre 2026: horarios por día y escenario
Festival Arre 2026: horarios por día y escenario (Festival Arre / Facebook)

El Festival Arre 2026 reunirá así a exponentes consolidados y nuevas voces del regional mexicano durante un fin de semana completo en el Autódromo Hermanos Rodríguez; es decir del 5 al 6 de septiembre en CDMX.