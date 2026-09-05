Comisario Pantera llega con un concierto en el Lunario. Acá te compartimos el setlist, horario y telonero para el 5 de septiembre.
La banda de rock llega con su gira “Ayer y Hoy” para presentar su disco homónimo ante todos fans de la Ciudad de México.
Setlist del concierto de Comisario Pantera en el Lunario
Este sería el setlist para el concierto de Comisario Pantera en el Lunario del Auditorio Nacional:
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- Aire
- Lo que nadie supo dar
- No es mi culpa que seas mala
- Historia
- Éramos Adolescentes
- Corre Amor
- No es por ti
- Quédate un momento
- Amiga
- Inerte
- Vuélveme a Besar
- Perfecta
- Salir de la Ciudad
- Murasaki
- Amar y vivir
- Será lo que tú quieras
- Para Ti
- Fallaste
- Sé que puedo hacerlo
- Perfume de mujer
- Como la vez primera
- Volverás
- Enamorado
- Tren
- Timbuktu
- El Camino de la noche
Horario del concierto de Comisario Pantera en el Lunario
La presentación de Comisario Pantera en el Lunario para el 5 de septiembre tendrá este horario:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Telonero: 8:00 de la noche
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 de la noche
Telonero para el concierto de Comisario Pantera en el Lunario
El concierto de Comisario Pantera en el Lunario tendrá como acto telonero a Rock and Lovers.
Se trata de una banda de rock pop originaria de CDMX que recientemente lanzó su tema “23 de febrero”.