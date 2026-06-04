Para cerrar la primera etapa del Inesperado Tour, Pandora y Flans vuelven al Auditorio Nacional este próximo 5 de junio para ofrecer un concierto inolvidable.
Tras casi cinco años de presentaciones y múltiples éxitos en taquilla, Pandora y Flans se despedirán de este concepto con un concierto estelar y estos son todos los detalles:
- Fecha: 5 de junio
- Lugar: Auditorio Nacional, CDMX
- Horario: 8:30 p.m.
- Apertura de puertas estimada: 6:30 p.m.
- Duración aproximada: 2 horas
- Telonero: Hasta el momento no se ha anunciado a un telonero
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
- Setlist de canciones: Aproximadamente 30 canciones
Setlist para el concierto de Pandora y Flans en el Auditorio Nacional para el 5 de junio
Para su concierto de despedida, Pandora y Flans combinarán el estilo romántico de las baladas con la energía del pop, incluyendo arreglos musicales renovados e invitados especiales.
Se espera que Pandora y Flans interpreten sus más grandes éxitos, por lo que su setlist para su concierto en el Auditorio Nacional para el 5 de junio podrían incluir los siguientes temas:
- Esta noche no / Como una mariposa
- Veinte millas
- Hay que empezar desde abajo
- No puedo dejar de pensar en ti
- Cuando no estás conmigo
- Alma gemela
- Solo él y yo
- Cosas que nunca te dije / Ojalá / Alguien llena mi lugar / La usurpadora
- Maldita primavera
- Suéltame
- Debo hacerlo / Caray / Querida / Me nace del corazón
- Yo no te pido la luna
- Ay amor
- Finge que no
- Matándome Suavemente
- Ya te olvidé
- Sin él
- Hoy por ti, mañana por mí
- Me he enamorado de un fan
- Tímido
- Adiós amor
- Secreto de amor
- Ni tú ni nadie
- Bazar
- El Noa Noa
- Corre, corre (en el boulevard)
- Debo hacerlo
- Cómo te va mi amor
- No controles
- Las mil y una noches / Con tu amor
¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Pandora y Flans del 5 de junio?
El Auditorio Nacional se encuentra ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco V sección, Miguel Hidalgo, CDMX.
El recinto se ubica a un costado del Campo Marte y frente al Jardín Winston Churchill.
La estación del metro más cercana es Auditorio en la Línea 7 (naranja), que deja a los pasajeros a solo unos pasos del recinto.
También está la opción de la Línea 7 del Metrobús, en la estación que también se llama Auditorio, el recinto se encuentra de frente a la estación.