Para cerrar la primera etapa del Inesperado Tour, Pandora y Flans vuelven al Auditorio Nacional este próximo 5 de junio para ofrecer un concierto inolvidable.

Tras casi cinco años de presentaciones y múltiples éxitos en taquilla, Pandora y Flans se despedirán de este concepto con un concierto estelar y estos son todos los detalles:

Fecha: 5 de junio

Lugar: Auditorio Nacional, CDMX

Horario: 8:30 p.m.

Apertura de puertas estimada: 6:30 p.m.

Duración aproximada: 2 horas

Telonero: Hasta el momento no se ha anunciado a un telonero

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Setlist de canciones: Aproximadamente 30 canciones

Concierto de Pandora y Flans en el Auditorio Nacional (@flansoficial_ / Instagram )

Setlist para el concierto de Pandora y Flans en el Auditorio Nacional para el 5 de junio

Para su concierto de despedida, Pandora y Flans combinarán el estilo romántico de las baladas con la energía del pop, incluyendo arreglos musicales renovados e invitados especiales.

Se espera que Pandora y Flans interpreten sus más grandes éxitos, por lo que su setlist para su concierto en el Auditorio Nacional para el 5 de junio podrían incluir los siguientes temas:

Esta noche no / Como una mariposa Veinte millas Hay que empezar desde abajo No puedo dejar de pensar en ti Cuando no estás conmigo Alma gemela Solo él y yo Cosas que nunca te dije / Ojalá / Alguien llena mi lugar / La usurpadora Maldita primavera Suéltame Debo hacerlo / Caray / Querida / Me nace del corazón Yo no te pido la luna Ay amor Finge que no Matándome Suavemente Ya te olvidé Sin él Hoy por ti, mañana por mí Me he enamorado de un fan Tímido Adiós amor Secreto de amor Ni tú ni nadie Bazar El Noa Noa Corre, corre (en el boulevard) Debo hacerlo Cómo te va mi amor No controles Las mil y una noches / Con tu amor

Concierto de Pandora y Flans en el Auditorio Nacional (@flansoficial_ / Instagram)

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Pandora y Flans del 5 de junio?

El Auditorio Nacional se encuentra ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco V sección, Miguel Hidalgo, CDMX.

El recinto se ubica a un costado del Campo Marte y frente al Jardín Winston Churchill.

La estación del metro más cercana es Auditorio en la Línea 7 (naranja), que deja a los pasajeros a solo unos pasos del recinto.

También está la opción de la Línea 7 del Metrobús, en la estación que también se llama Auditorio, el recinto se encuentra de frente a la estación.