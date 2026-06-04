Para cerrar la primera etapa del Inesperado Tour, Pandora y Flans vuelven al Auditorio Nacional este próximo 5 de junio para ofrecer un concierto inolvidable.

Tras casi cinco años de presentaciones y múltiples éxitos en taquilla, Pandora y Flans se despedirán de este concepto con un concierto estelar y estos son todos los detalles:

  • Fecha: 5 de junio
  • Lugar: Auditorio Nacional, CDMX
  • Horario: 8:30 p.m.
  • Apertura de puertas estimada: 6:30 p.m.
  • Duración aproximada: 2 horas
  • Telonero: Hasta el momento no se ha anunciado a un telonero
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 30 canciones
Concierto de Pandora y Flans en el Auditorio Nacional
Concierto de Pandora y Flans en el Auditorio Nacional (@flansoficial_ / Instagram )

Setlist para el concierto de Pandora y Flans en el Auditorio Nacional para el 5 de junio

Para su concierto de despedida, Pandora y Flans combinarán el estilo romántico de las baladas con la energía del pop, incluyendo arreglos musicales renovados e invitados especiales.

Se espera que Pandora y Flans interpreten sus más grandes éxitos, por lo que su setlist para su concierto en el Auditorio Nacional para el 5 de junio podrían incluir los siguientes temas:

  1. Esta noche no / Como una mariposa
  2. Veinte millas
  3. Hay que empezar desde abajo
  4. No puedo dejar de pensar en ti
  5. Cuando no estás conmigo
  6. Alma gemela
  7. Solo él y yo
  8. Cosas que nunca te dije / Ojalá / Alguien llena mi lugar / La usurpadora
  9. Maldita primavera
  10. Suéltame
  11. Debo hacerlo / Caray / Querida / Me nace del corazón
  12. Yo no te pido la luna
  13. Ay amor
  14. Finge que no
  15. Matándome Suavemente
  16. Ya te olvidé
  17. Sin él
  18. Hoy por ti, mañana por mí
  19. Me he enamorado de un fan
  20. Tímido
  21. Adiós amor
  22. Secreto de amor
  23. Ni tú ni nadie
  24. Bazar
  25. El Noa Noa
  26. Corre, corre (en el boulevard)
  27. Debo hacerlo
  28. Cómo te va mi amor
  29. No controles
  30. Las mil y una noches / Con tu amor
Concierto de Pandora y Flans en el Auditorio Nacional
Concierto de Pandora y Flans en el Auditorio Nacional (@flansoficial_ / Instagram)

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Pandora y Flans del 5 de junio?

El Auditorio Nacional se encuentra ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco V sección, Miguel Hidalgo, CDMX.

El recinto se ubica a un costado del Campo Marte y frente al Jardín Winston Churchill.

La estación del metro más cercana es Auditorio en la Línea 7 (naranja), que deja a los pasajeros a solo unos pasos del recinto.

También está la opción de la Línea 7 del Metrobús, en la estación que también se llama Auditorio, el recinto se encuentra de frente a la estación.