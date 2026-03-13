Por tercer año consecutivo, Babymetal se estaría presentando en México en este 2026, algo que muchos ya anticipaban luego del éxito del concierto de 2025.

Todo indica que Babymetal regresará con un concierto en solitario a México, con la misma promotora que las ha traído desde 2024, dándose apenas los primeros detalles.

Babymetal (@babymetal_official / Instagram)

¿Cuándo será el concierto de Babymetal en México?

De acuerdo con la gente de Summa Inferno, Babymetal estará de regreso en México con un concierto para el mes de diciembre.

Como en ocasiones anteriores, el concierto de Babymetal en México cerraría todas sus actividades del año, de ahí que se esté planeando para diciembre de 2026.

Al momento no hay una fecha confirmada; sin embargo, los mismos insiders han insinuado que podría ser el sábado 12 de diciembre de este año.

Los encargados de traerlas sería la misma promotora MusicVibe, quienes han organizado las últimas dos presentaciones de la banda japonesa.

Por lo que la posibilidad es alta de que se presenten en la Arena CDMX como en 2025, más aún viendo que lograron un lleno total en cuestión de un par de horas.

Hay que mencionar que esta no es información oficial de la banda, es solo el reporte de los insiders y medios especializados en los géneros de rock y metal.

Sin embargo, recordemos que ellos mismos fueron quienes filtraron el regreso de la banda en los años anteriores.

Babymetal con Momometal (Amuse/@babymetal_japan)

¿Babymetal no se presentará en la FENAPO?

Ante la filtración del concierto de Babymetal en diciembre de 2026, muchos fans se han preguntado acerca de la supuesta presentación en la FENAPO.

Recordemos que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, promocionó la FENAPO dando a entender que tendría a Babymetal como uno de sus actos principales.

Sin embargo, los mismos medios especializados señalaron que esto no era posible, pues la banda solo tiene acuerdo con MusicVibe para sus presentaciones en México.

Hasta donde se sabe, no ha habido acercamientos del gobierno de San Luis Potosí con MusicVibe para tener a Babymetal en la FENAPO.