Babymetal en México es sin duda uno de los conciertos más esperados para finales de año; sin embargo, en últimas fechas se han escuchado rumores de cancelaciones y quejas al respecto.

Supuestamente se estaría buscando que el concierto de Babymetal en México sea cancelado; sin embargo, hay algo detrás de esto que pocos se han detenido a corroborar.

Babymetal en CDMX: fecha y boletos para su regreso a México

¿Quieren que el concierto de Babymetal en México se cancele?

Según ha circulado en redes sociales y diversos portales de noticias, una Unión Nacional de Padres de Familia estaría buscando que el concierto de Babymetal en México se cancele.

Argumentando que es una falta de respeto que el concierto de Babymetal en México se lleve a cabo el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, porque el grupo liderado por Su-Metal sería satánico.

Este es un reclamo que ya se ha dado anteriormente con otros artistas, tal fue el caso de Marilyn Manson en 2025 cuando se presentó en la FENAPO de San Luis Potosí.

Pero en este caso, no hay nada real que indique que se busque cancelar el concierto, o siquiera que exista el mencionado reclamo por parte de padres de familia de CDMX.

Babymetal (@babymetal_official / Instagram)

Cancelación de Babymetal en México fue una broma

Revisando los rumores de la supuesta cancelación de Babymetal en México, todo indica que se trató de una broma para celebrar el Día de los Inocentes de Estados Unidos, April’s Fool, el pasado 1 de abril.

La información de que se quería cancelar el show fue dada a conocer por páginas de fans del grupo en el país, quienes compartieron una imagen con la “noticia”.

Aunque en la publicación se aclaró en la descripción que era una broma, mucha gente no se dio cuenta de esto, tomando la información como válida, pues dichas páginas han dado filtraciones buenas sobre los conciertos en México.

Así que no, nadie quiere cancelar la presentación de Babymetal; de hecho, ya todo está listo para que comience la venta de boletos a finales de abril de 2026.