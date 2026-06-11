Te damos setlist, horario y telonero para el concierto de L’Impératrice en Campo Marte del 11 de junio.

El grupo francés L’Impératrice se presentará en vivo en el Music Pavilion del festival Campo Marte Santander 2026.

Setlist del concierto de L’Impératrice en Campo Marte

El setlist para el concierto de L’Impératrice en Campo Marte del 11 de junio sería este:

Intro

Amour ex Machina

La lune

Anomalie Bleue

Me da igual

chrysalis

Vacances

Submarine

La piscine

Agitations tropicales

Danza Marilù

Sweet & Sublime

Matahari

Aquadanse

Rappel

Sonate pacifique

Erreur 404

Voodoo?

Aerodynamic

ENTROPIA

L'Impératrice ( L'Impératrice / Facebook)

Horario para el concierto de L’Impératrice en Campo Marte

Este será el horario del concierto de L’Impératrice en Campo Marte para el 11 de junio:

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 6 horas aproximadamente

Fin de concierto: 2:00 de la mañana

L'Impératrice ( L'Impératrice / Facebook)

El festival Campo Marte Santander 2026 abrirá sus puertas desde las 10:00 de la mañana y contará con diversas experiencias para vivir lo mejor del Mundial 2026.

Prueba de ello son los conciertos que arrancarán con L’Impératrice, una de las bandas más influyentes del pop y nu-disco.

Telonero del concierto de L’Impératrice en Campo Marte

Se sabe que el concierto de L’Impératrice en Campo Marte contará con varios invitados, aunque no se ha revelado el cartel.

Además de la agrupación francesa habrá algunos artistas que se sumarán al escenario para ofrecer un show hasta la madrugada.