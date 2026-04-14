Babymetal regresará a México el sábado 12 de diciembre de 2026 con un concierto que ofrecerá tres paquetes VIP exclusivos para sus seguidores.
A diferencia de los accesos de 2025, estos tendrán precios más altos y beneficios adicionales, como mercancía exclusiva, entrada anticipada y atención personalizada.
Los costos serán de 34,716 pesos para el VIP 1, 19,291 pesos para el VIP 2 y 15,576 pesos para el VIP 3, todos con recargos incluidos.
La preventa del concierto iniciará el 20 de abril a través de Funticket y estarán sujetos a disponibilidad.
Precios de los paquetes VIP de Babymetal en México
En total, habrá 3 paquetes VIP de Babymetal en México, con diferentes beneficios y regalos para los fans.
Los precios de los paquetes VIP de Babymetal en México son los siguientes:
- VIP 1- 34,716 pesos
- VIP 2 - 19,291 pesos
- VIP 3 - 15,576 pesos
Todos los precios ya tienen recargos incluidos y se venderán a partir del 20 de abril en la preventa para fans, a través de la boletera Funticket.
Se desconoce la cantidad de paquetes que se tienen contemplados para vender para el concierto en México.
Están sujetos a disponibilidad; si se venden todos en la preventa ya no habrá en venta general.
¿Qué incluyen los paquetes VIP de Babymetal en México?
Si te preguntas si valen la pena los paquetes VIP de Babymetal en México, a continuación te diremos que incluye cada uno de estos.
VIP 1 incluye:
- 4 artículos de mercancía exclusiva “Reliquias del Fox God”
- Entrada anticipada al show
- 1 ticket en General
- Laminado y lanyard VIP “Chosen”
- Acceso anticipado a la compra de mercancía
- Anfitrión dedicado a los VIP
VIP 2 incluye:
- 3 artículos de mercancía exclusiva
- Entrada anticipada al show
- 1 ticket en General
- Acceso anticipado a la compra de mercancía
- Laminado y lanyard VIP
VIP 3 incluye:
- 2 artículos de mercancía exclusiva
- Entrada prioritaria al show
- 1 ticket en General o 1 ticket en Jardín izquierdo (primeras filas en bloque B)
- Acceso anticipado a la compra de mercancía
- Laminado y lanyard VIP