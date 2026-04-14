Babymetal regresará a México el sábado 12 de diciembre de 2026 con un concierto que ofrecerá tres paquetes VIP exclusivos para sus seguidores.

A diferencia de los accesos de 2025, estos tendrán precios más altos y beneficios adicionales, como mercancía exclusiva, entrada anticipada y atención personalizada.

Los costos serán de 34,716 pesos para el VIP 1, 19,291 pesos para el VIP 2 y 15,576 pesos para el VIP 3, todos con recargos incluidos.

La preventa del concierto iniciará el 20 de abril a través de Funticket y estarán sujetos a disponibilidad.

Paquetes VIP de Babymetal en México (Babymetal)

Precios de los paquetes VIP de Babymetal en México

En total, habrá 3 paquetes VIP de Babymetal en México, con diferentes beneficios y regalos para los fans.

Los precios de los paquetes VIP de Babymetal en México son los siguientes:

VIP 1- 34,716 pesos

VIP 2 - 19,291 pesos

VIP 3 - 15,576 pesos

Todos los precios ya tienen recargos incluidos y se venderán a partir del 20 de abril en la preventa para fans, a través de la boletera Funticket.

Se desconoce la cantidad de paquetes que se tienen contemplados para vender para el concierto en México.

Están sujetos a disponibilidad; si se venden todos en la preventa ya no habrá en venta general.

Babymetal (@babymetal_official / Instagram)

¿Qué incluyen los paquetes VIP de Babymetal en México?

Si te preguntas si valen la pena los paquetes VIP de Babymetal en México, a continuación te diremos que incluye cada uno de estos.

VIP 1 incluye:

4 artículos de mercancía exclusiva “Reliquias del Fox God”

Entrada anticipada al show

1 ticket en General

Laminado y lanyard VIP “Chosen”

Acceso anticipado a la compra de mercancía

Anfitrión dedicado a los VIP

VIP 2 incluye:

3 artículos de mercancía exclusiva

Entrada anticipada al show

1 ticket en General

Acceso anticipado a la compra de mercancía

Laminado y lanyard VIP

VIP 3 incluye: