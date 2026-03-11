El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona regresa a México con un concierto en el Estadio Banorte -antes Estadio Azteca- de la CDMX.

Por lo que a los fans ya les tenemos todos los detalles de fecha y boletos para el concierto Ricardo Arjona en el Estadio Banorte; a continuación todo lo que debes tener en cuenta para no perdértelo:

Fecha: domingo 20 de diciembre de 2026

Sede: Estadio Banorte de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Preventa Mundo Arjona: 16 de marzo de 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta General: 17 de marzo de 2026 desde las 11:00 am

Venta de Boletos: Funticket.mx

Precio de boletos: Aún sin revelarse

México. Del animal Nocturno al AZTECA, de los amigos, de las historias. De las canciones que nacieron en tus calles. Regresar, sigue siendo una manera de agradecer. pic.twitter.com/HhLdXjkri8 — Ricardo Arjona ® (@Ricardo_Arjona) March 11, 2026

Ricardo Arjona en Estadio Banorte: fecha y boletos para su concierto en CDMX (@Ricardo_Arjona)

“Lo que el Seco No Dijo” de Ricardo Arjona llega al Estadio Banorte

La gira de conciertos “Lo que el Seco No Dijo” marca el esperado regreso de Ricardo Arjona a México en 206 con único concierto en el Estadio Banorte.

Con un espectáculo de Ricardo Arjona que promete y que al fin llega a la CDMX tras su éxito con más de 150 fechas, varias agotadas incluida las presentaciones históricas en el Madison Square Garden en Nueva York, Estados Unidos.

Recuerda que el Estadio Banorte está ubicado en Calzada de Tlalpan número 3465 de la colonia Santa Úrsula Coapa en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia de llegada al Estadio Banorte el servicio de transporte del Tren Ligero es la mejor opción con bajar en la estación Estadio Azteca.