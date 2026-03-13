Se suma un concierto en CDMX con el regreso de Millonario a la capital del país. Los fans podrán reencontrarse con el rapero el próximo:

Fecha: domingo 21 de junio de 2026

Lugar: Lunario del Auditorio Nacional

Preventa de boletos para el concierto de Millonario en el Lunario

La venta de boletos para el show de Millonario se realizará en dos fases a través de la página oficial de Ticketmaster los días:

Preventa Banamex: viernes 13 de marzo

Venta general: a partir del sábado 14 de marzo

Cabe destacar que la opción de compra para tarjetahabientes Banamex es de hasta 3 meses sin intereses.

Sin embargo, ni Ocesa ni la boletera han confirmado un precio mínimo de compra para que esta opción de pago sea viable.

Rango de precios para los boletos de Millonario en el Lunario

Hasta el momento, el precio de los boletos para ver a Millonario en CDMX no se ha revelado de manera oficial por Ticketmaster.

Del mismo modo, la boletera no ha liberado en su página el mapa del recinto ni detalles adicionales para el día del evento.

Aún así y con base en eventos pasados que han tenido en el Lunario del Auditorio Nacional, se estima que los boletos para Millonario ronden entre los 600 y mil 800 pesos.

También es probable que las zonas disponibles al interior del recinto sean: