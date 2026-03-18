¡Atención! El concierto de 2hollis cambia de fecha y sede; aquí lo que debes saber.

The Star Tour del rapero 2hollis en la CDMX fue reprogramado por los organizadores.

Lo que debes saber del cambio de fecha y sede del concierto de 2hollis

Mediante un comunicado, Ocesa anunció que el concierto de 2hollis cambió de fecha y sede.

El show de 2hollis será el miércoles 25 de marzo en el Foro Puebla.

De acuerdo con Ocesa, todos los boletos adquiridos para la fecha y recinto inicial serán válidos en la nueva sede.

Por tal razón, no es necesario que el público realice algún tipo de cambio.

Concierto de 2hollis (@ocesa_total / X)

La zona General se mantendrá igual; sin embargo, la sección VIP se reubicará en el área del balcón que hay en el Foro Puebla de la CDMX.

Originalmente, el concierto de 2hollis había sido anunciado para el jueves 26 de marzo 2026 en el Foro Velódromo.

No obstante, a una semana del evento, se decidió reprogramarlo aunque no se explicaron los motivos detrás del cambio.

¿Cómo conseguir el reembolso de boletos del concierto de 2hollis por cambio de sede y fecha?

Para los usuarios que quieran reembolso de boletos del concierto de 2hollis, Ocesa informó que se podrá hacer a partir de hoy 17 de marzo 2026.

Los clientes deberán realizar su reembolso mediante el mismo canal de compra.

Recuerda que para solicitar tu reembolso tienes que ingresar a tu cuenta de Ticketmaster y en el botón de “Ayuda” enviar tu solicitud, incluyendo:

Nombre del titular de la tarjeta utilizada en la compra

Número de referencia de tu orden

Con ello, tu reembolso se hará a la misma tarjeta donde compraste los boletos.

Para boletos físicos, deberás acudir a taquilla o Centros Ticketmaster donde adquiriste las entradas con el boleto original sin alteraciones o enmendaduras.