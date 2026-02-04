¿Babymetal en Fenapo 2026? Un video del gobernador desató rumores sobre un posible concierto.

Ricardo Gallado, actual gobernador de San Luis Potosí, elevó las expectativas acerca de la cartelera que habrá en la Feria Nacional Potosina de este año.

El video del gobernador que desató rumores de un concierto de Babymetal en Fenapo 2026

Mediante redes sociales, el gobernador de San Luis desató el rumor sobre un concierto de Babymetal en Fenapo 2026 con un video.

La grabación presenta a los artistas que estuvieron en la edición pasada de la Fenapo y cierra con un clip de Babymetal cantando en vivo.

Dicha publicación generó emociones entre los fans de la agrupación japonesa.

Pese a la emoción que se generó, ni Babymetal ni los productores de la banda han confirmado que estarán en la Fenapo 2026.

También, algunos reportes indican que Music Vibe, la promotora que trajo a Babymetal en CDMX, cuenta con un contrato de exclusividad para los conciertos de la banda.

Por lo que la presentación en vivo de Babymetal en la Fenapo 2026 es solamente un rumor, que muchos esperan que se concrete.

Babymetal ( Babymetal )

¿Cuándo es la Fenapo 2026?

Hasta el momento, no se tienen fechas confirmadas para la tradicional Feria Nacional Potosina.

Sin embargo, se espera que la Fenapo 2026 se celebre en el mes de agosto, tal y como se ha realizado el evento año con año.

De igual manera, se tiene previsto que la cartelera de la Fenapo 2026 tenga grandes sorpresas con artistas nacionales e internacionales.