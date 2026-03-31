Babymetal en CDMX: fecha y boletos para su regreso a México

El grupo idol japonés de kawaii metal, Babymetal confirma su regreso a México este 2026 con concierto único en la CDMX.
Así que fans de Babymetal presten atención que les tenemos todos los detalles de fecha y boletos para que no se queden sin verlas en concierto:
- Fecha: Sábado 12 de diciembre del 2026
- Sede: Estadio Fray Nano de la Ciudad de México, CDMX
- Hora: Por confirmar
- Telonero: I Prevail
- Preventa fans: 20 de abril a las 10:00 de la mañana
- Boletera: Se desconoce
- Precio de boletos: Aún sin revelarse
En cuanto se revelen los detalles, te estaremos actualizando toda la información para el concierto de Babymetal en el Estadio Fray Nano.
Así podrás registrarte para preventa fans de boletos para concierto de Babymetal en CDMX
Para los seguidores de Babymetal en la CDMX, la preventa fans tendrá previo registro en el siguiente link: https://laylo.com/babymetal/m/babymetaltour
Deberás elegir la fecha en México, colocar tu dirección de correo, donde inmediatamente se te enviará un correo confirmando la recepción, fecha y hora de la venta fans de boletos para el concierto de Babymetal.
Babymetal en CDMX y tour por Latinoamérica y Norteamérica
Este 2026, Babymetal prepara su regreso a la CDMX con todo y un tour por por Latinoamérica y Norteamérica, mismo que incluye fechas en:
- 30 Ago – San Diego, California, Estados Unidos
- 02 Sep – Denver, Colorado, Estados Unidos
- 04 Sep – Chicago, Illinois, Estados Unidos
- 05 Sep – Noblesville, Indiana, Estados Unidos
- 07 Sep – Toronto, Ontario, Canadá
- 09 Sep – Holmdel, Nueva Jersey, Estados Unidos
- 10 Sep – Mansfield, Massachusetts, Estados Unidos
- 12 Sep – Bristow, Virginia, Estados Unidos
- 13 Sep – Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos
- 15 Sep – Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos
- 16 Sep – Alpharetta, Georgia, Estados Unidos
- 18 Sep – Clarkston, Míchigan, Estados Unidos
- 19 Sep – Louisville, Kentucky, Estados Unidos
- 21 Sep – Maryland Heights, Misuri, Estados Unidos
- 23 Sep – Dallas, Texas, Estados Unidos
- 25 Sep – The Woodlands, Texas, Estados Unidos
- 26 Sep – Austin, Texas, Estados Unidos
- 29 Sep – Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos
- 01 Oct – Phoenix, Arizona, Estados Unidos
- 03 Oct – Sacramento, California, Estados Unidos
- 28 Nov – São Paulo, Brasil
- 01 Dic – Buenos Aires, Argentina
- 03 Dic – Santiago, Chile
- 07 Dic – Lima, Perú
- 12 Dic – Ciudad de México, México