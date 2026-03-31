El grupo idol japonés de kawaii metal, Babymetal confirma su regreso a México este 2026 con concierto único en la CDMX.

Así que fans de Babymetal presten atención que les tenemos todos los detalles de fecha y boletos para que no se queden sin verlas en concierto:

Fecha: Sábado 12 de diciembre del 2026

Sede: Estadio Fray Nano de la Ciudad de México, CDMX

Hora: Por confirmar

Telonero: I Prevail

Preventa fans: 20 de abril a las 10:00 de la mañana

Boletera: Se desconoce

Precio de boletos: Aún sin revelarse

En cuanto se revelen los detalles, te estaremos actualizando toda la información para el concierto de Babymetal en el Estadio Fray Nano.

Babymetal en CDMX: fecha y boletos para su regreso a México

Así podrás registrarte para preventa fans de boletos para concierto de Babymetal en CDMX

Para los seguidores de Babymetal en la CDMX, la preventa fans tendrá previo registro en el siguiente link: https://laylo.com/babymetal/m/babymetaltour

Deberás elegir la fecha en México, colocar tu dirección de correo, donde inmediatamente se te enviará un correo confirmando la recepción, fecha y hora de la venta fans de boletos para el concierto de Babymetal.

Babymetal (Especial)

Babymetal en CDMX y tour por Latinoamérica y Norteamérica

Este 2026, Babymetal prepara su regreso a la CDMX con todo y un tour por por Latinoamérica y Norteamérica, mismo que incluye fechas en:

30 Ago – San Diego, California, Estados Unidos

02 Sep – Denver, Colorado, Estados Unidos

04 Sep – Chicago, Illinois, Estados Unidos

05 Sep – Noblesville, Indiana, Estados Unidos

07 Sep – Toronto, Ontario, Canadá

09 Sep – Holmdel, Nueva Jersey, Estados Unidos

10 Sep – Mansfield, Massachusetts, Estados Unidos

12 Sep – Bristow, Virginia, Estados Unidos

13 Sep – Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos

15 Sep – Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos

16 Sep – Alpharetta, Georgia, Estados Unidos

18 Sep – Clarkston, Míchigan, Estados Unidos

19 Sep – Louisville, Kentucky, Estados Unidos

21 Sep – Maryland Heights, Misuri, Estados Unidos

23 Sep – Dallas, Texas, Estados Unidos

25 Sep – The Woodlands, Texas, Estados Unidos

26 Sep – Austin, Texas, Estados Unidos

29 Sep – Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos

01 Oct – Phoenix, Arizona, Estados Unidos

03 Oct – Sacramento, California, Estados Unidos

28 Nov – São Paulo, Brasil

01 Dic – Buenos Aires, Argentina

03 Dic – Santiago, Chile

07 Dic – Lima, Perú

12 Dic – Ciudad de México, México