Según registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Christian Nodal inició el registro de un nuevo nombre artístico.

Luego de revelar problemas con sus padres, Christian Nodal estaría a punto de empezar una nueva etapa y ya eliminó todo el contenido de su cuenta de Instagram.

Christian Nodal inicia el registro de un nuevo nombre tras problemas con sus padres

Christian Nodal enfrenta una crisis profesional y personal tras revelar que no posee los derechos legales de su nombre, imagen ni catálogo musical, los cuales están bajo el control de sus padres.

Christian Nodal tramita registro de un nuevo nombre (Captura de pantalla )

Ante esta situación, Christian Nodal registró la nueva marca “El Forajido” ante las autoridades de propiedad industrial.

De acuerdo con registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Nodal inició el trámite para registrar “El Forajido” el pasado 22 de abril.

Este registro, que fue publicado siete días después, aparece bajo su nombre legal, Christian Jesús González Nodal, y cubre conceptos que incluyen “servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, educación y formación”.

Esto habría sido con el objetivo de gestionar de forma independiente sus futuros proyectos de entretenimiento.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni sus padres han emitido un comunicado oficial para aclarar si este registro implica un abandono definitivo del nombre “Christian Nodal” de manera artística.

Christian Nodal aparece en Instagram bajo lo que sería su nuevo nombre artístico y borra todo su contenido

Como parte de esta transición, Christian Nodal borró su historial en redes sociales, incluyendo las fotografías junto a su esposa, Ángela Aguilar, y las de sus presentaciones.

Christian Nodal modificó su perfil de Instagram y ahora aparece bajo este nuevo seudónimo: “El Forajido”.

Esto generó especulaciones sobre el inicio de una nueva etapa artística lejos de la influencia de sus progenitores.

En los últimos meses, Christian Nodal se ha mantenido alejado de sus padres:

Este distanciamiento familiar se agravó por problemas de logística en su gira y rumores de un desfalco millonario, lo que llevó al intérprete a declarar públicamente que incluso la propia sangre puede fallar.

“Si algo me ha enseñado la vida, es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar... Ya han hecho con mi nombre todo lo que han querido” Christian Nodal