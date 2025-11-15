Las cosas se están poniendo series para Johnson Wen, la persona que atacó a Ariana Grande durante la alfombra roja de Wicked por Siempre en Singapur.

Pues luego de ser liberado, las autoridades de Singapur anunciaron que Johnson Wen podría ir a prisión luego de ser acusado formalmente de alterar el orden y atacar a Ariana Grande.

Johnson Wen es investigado por atacar a Ariana Grande

De acuerdo con BBC News, Johnson Wen es investigado oficialmente por parte de autoridades de Singapur por el ataque a Ariana Grande, luego de que este fuera acusado formalmente.

Dado que las leyes en Singapur por alterar el orden son muy estrictas, se espera que Johnson Wen alcance una pena de hasta tres meses en una prisión del país asiático por el ataque a Ariana Grande.

Aunque también tendría la posibilidad de pagar un multa de 2 mil dólares locales, que serían alrededor de 28 mil pesos al tipo de cambio actual.

Informes relacionados al acusado mencionan que este tiene pensado declararse culpable, y posiblemente opte por pagar la mencionada multa para así dejar zanjado todo el asunto.

Aunque Johnson Wen fue liberado luego de su arresto por atacar a Ariana Grande, debido a la investigación en curso no puede salir de Singapur.

Ariana Grande no ha dado una declaración por el ataque de Johnson Wen

Ariana Grande no ha dicho nada acerca de lo que pasó en la alfombra roja de Wicked por Siempre con Johnson Wen.

De hecho, no se sabe si la acusación en contra de Johnson Wen la puso la misma Ariana Grande o la gente de Universal, tomando en cuenta que se trataba de un evento de este estudio.

Esta no es la primera vez que Johnson Wen se ve en problemas con las autoridades por hacer una de sus famosas incursiones.

Cuando irrumpió en el concierto de Katy Perry en Sidney, igualmente fue arrestado y se le dio una orden de restricción, así como un veto para el recinto donde se presentó la cantante.