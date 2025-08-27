El nombre de la cantante y actriz estadounidense Ariana Grande, es tendencia en redes sociales.

El interés por Ariana Grande -de 32 años- aumentó luego de que la propia hiciera un misterioso anuncio en Instagram.

¿Qué va a anunciar Ariana Grande? Un video en Instagram enloqueció a sus fans

Ariana Grande hizo sonar las alarmas cuando publicó en su cuenta de Instagram, donde la siguen 374 millones de personas.

“Nos vemos el próximo año”, cita Ariana Grande junto a un video encriptado cuyos errores encontrados impiden que en este momento sea visualizado.

Curiosamente, el video coincide con Brighter Days Ahead, el cortometraje de ciencia ficción que Ariana Grande lanzó junto a su álbum Eternal Sunshine en 2024 y su reedición en 2025.

Hasta el momento se desconoce el objetivo del anuncio; no obstante, sus fans ya le están dando un significado.

"Mejor que Taylor Swift“, ”Archivo CORRUPTO? O sea que ya confirmamos que Ariana viene en 2026?“, ”Oh, estoy listo para la guerra. VAMOS",

“Bueno, puedo dejar el café que he estado tomando porque estoy DESPIERTO”, “Oh Dios mío, está pasando”, “¡Esta espera podría matarme! ¡Wow! ¡Habla de algo INCREÍBLE!“, expresan en redes sociales.

Acá el misterioso video:

Ariana Grande estaría preparando una gira musical

El anuncio de Ariana Grande no es claro; sin embargo, sus fans cree saber de qué se trata.

Ariana Grande estaría preparando su regreso a los escenarios. Personas creen que iniciará una gira musical en algún momento del 2026.

La gira apoyaría a su álbum Eternal Sunshine y su reedición de lujo, la cual salió a la luz en 2025.

En su regreso a los escenarios estaría involucrada la compañía Live Nation.

Cabe mencionar que la última gira de Ariana Grande, Sweetener World Tour, fue en 2019.

Ariana Grande (@arianagrande / Instagram)

El anuncio se da meses antes del estreno de la continuación de Wicked, película que Ariana Grande protagoniza junto a Cynthia Erivo, de 38 años.

Wicked: For Good se estrenará en cines mexicanos el 21 de noviembre por lo que ya se reveló el primer tráiler.