Durante años se estuvo hablando de un spin-off de El juego del calamar de Netflix, el cual estaría ubicado en Estados Unidos y que sería producido por el director David Fincher.

Parece que debemos de descartar la idea de esta serie, pues debido a cambios en la empresa y con David Fincher, el proyecto habría sido cancelado.

Spin-off de El juego del calamar habría sido cancelado por Netflix

De acuerdo con un reporte del medio The Playlist, Netflix tomó recientemente la decisión de cancelar el spin-off de El juego del calamar, el cual se desarrollaría en Estados Unidos y contaría con la dirección de David Fincher.

Al parecer, Netflix tomó la decisión de manera silenciosa, pues no hubo grandes anuncios ni nada al respecto, solo se dejó de hablar del proyecto.

El juego del Calamar 3, serie Netflix (Netflix )

Todo indica que se debió a cambios internos en la empresa, los cuales ya no veían como prioridad a esta nueva serie, así como al estatus actual de David Fincher, quien se encuentra ocupado con The Adventures of Cliff Booth.

Es decir, se prefirió que el director desarrollara esta secuela de Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, en lugar del mencionado spin-off de una de sus series más famosas.

Spin-off de El juego del calamar de Netflix nunca pasó de la etapa de planeación

Aunque la cancelación del spin-off de El juego del calamar de Netflix podría sorprender a los fans, la realidad es que este proyecto nunca avanzó mucho realmente.

De hecho, Netflix nunca anunció como tal el desarrollo; toda la información alrededor de la serie se dio a través de insiders y reportes de medios especializados.

Lo único que hizo Netflix alrededor de este spin-off fue dar una ligera pista del mismo en el final de la tercera temporada, con la aparición de Cate Blanchett como una nueva reclutadora.

Se desconoce si Netflix retomará el proyecto luego que David Fincher termine con la secuela de Érase una vez en Hollywood, o lo meterán a la congeladora de manera indefinida.