El Estadio GNP Seguros de la CDMX recibe en concierto a la cantante mexicana Yuridia los días 3 y 4 de septiembre.

Así que disfruta de Yuridia en el Estadio GNP Seguros, te dejamos los detalles de horario y hora en la que terminan los conciertos y no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 37 temas en vivo

Duración de concierto: 3 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Yuridia en Estadio GNP Seguros

Yuridia con Las Cartas Sobre La Mesa en el Estadio GNP Seguros

Yuridia aterriza en el Estadio GNP Seguros para dos conciertos que prometen como parte de la gira Las Cartas Sobre La Mesa.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu fácil llegada, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 y 2 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.

Así que solo disfruta del concierto de Yuridia en el Estadio GNP Seguros pues ya tiene todo para hacerlo.