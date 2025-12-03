¿Quién es Víctor Valverde? El artista, cantante y compositor mexicano autor de El Mayor de las Ranas, ha salido a relucir ya que esta canción formó parte de las 10 más escuchadas en YouTube este 2025; por lo que te damos detalles de quién es él como:

¿Quién es Víctor Valverde?

¿Qué edad tiene Víctor Valverde?

¿Víctor Valverde tiene pareja?

¿Qué signo zodiacal es Víctor Valverde?

¿Víctor Valverde tiene hijos?

¿Qué estudió Víctor Valverde?

¿En qué ha trabajado Víctor Valverde?

Víctor Valverde es el cantante y compositor mexicano de El Mayor de las Ranas, una de las 10 canciones más escuchadas en YouTube

¿Quién es Víctor Valverde?

Víctor Valverde es un cantante originario de El Dorado, Sinaloa pero desde muy pequeño se fue a vivir a Culiacán.

Ha cobrado relevancia gracias a su éxito El Mayor de los Ranas, canción que lanzó en 2024 con Junior Torres pero que, al hacerse viral, Víctor Valverde fue invitado a cantarla en vivo con Fidel de Marca Registrada.

Esta versión salió en febrero del 2025 y gustó tanto a la gente que se subió a las plataformas digitales, haciéndose viral en redes como TikTok e Instagram y que ahora logró estar entre las 10 canciones más escuchadas en YouTube de este año.

Víctor Valverde es el cantante mexicano de El Mayor de las Ranas (@victor_valverdeoficial / Instagram )

¿Qué edad tiene Víctor Valverde?

Se sabe que Víctor Valverde tiene 21 años de edad, por lo que nació en el año 2004; sin embargo, se desconoce el mes de su cumpleaños.

¿Víctor Valverde tiene pareja?

No se sabe si es que Víctor Valverde tiene actualmente pareja o continúa con la madre de su primogénito.

¿Qué signo zodiacal es Víctor Valverde?

Al no saberse el mes de su cumpleaños ni fecha en específico, no se conoce cuál es el signo zodiacal de Víctor Valverde.

Víctor Valverde es el cantante mexicano de El Mayor de las Ranas (@victor_valverdeoficial / Instagram )

¿Víctor Valverde tiene hijos?

Víctor Valverde tiene un hijo que tuvo a los 17 años de edad.

¿Qué estudió Víctor Valverde?

No se sabe sí Víctor Valverde tuvo estudios más allá de la secundaria, ya que ha relatado que comenzó a trabajar desde muy chico; especialmente tras convertirse en padre a los 17 años de edad.

De igual manera, Víctor Valverde relató en una entrevista que durante sus días en la secundaria, fue que comenzó a acercarse a la música gracias a un profesor que le prestaba su guitarra.

Posteriormente comenzó a aprender junto con un amigo y, posteriormente con un vecino que era músico profesional y desde entonces fue como aprendió a tocar y componer música.

Víctor Valverde, autor de El Mayor de las Ranas (@victor_valverdeoficial / Instagram )

¿En qué ha trabajado Víctor Valverde?

En entrevistas, Víctor Valverde ha revelado que antes de dedicarse por completo a la música, llegó a trabajar como albañil en donde ganaba entre 1800 a 2000 pesos.

También llegó a trabajar como basurero y pepenador durante 7 años, en donde juntaba y vendía plástico y papel el cual vendía por cubeta y se lo pagaban a 3 pesos el kilo; Víctor Valverde llegó a ganar hasta mil pesos en un día.

Víctor Valverde es el cantante y compositor mexicano de El Mayor de las Ranas, una de las 10 canciones más escuchadas en YouTube

El éxito de Víctor Valverde se ha hecho palpable durante este 2025, pues YouTube reveló en su recapitulación del año que, El Mayor de las Ranas, fue una de las 10 canciones más reproducidas en su plataforma en el año.

Es decir que El Mayor de las Ranas de Víctor Valverde, logró estar en la lista global de YouTube junto con nombres como Bruno Mars, Kendrick Lamar o Lady Gaga: