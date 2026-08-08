Adam Sandler encontró en Netflix un gran aliado para desarrollar sus nuevas ideas, o traer de regreso a sus viejos personajes; como es el caso de Son como niños 3, de la cual ya se reveló el elenco.
A través de una nueva foto, Netflix reveló al elenco completo de Son como niños 3, el cual tendrá a varios de los personajes originales.
Elenco de Son como niños 3 de Netflix
La foto de Son como niños 3 de Netflix muestra a parte del cast original, conformado por los siguientes actores y actrices:
- Adam Sandler como Lenny Feder
- Kevin James como Eric Lamonsoff
- Chris Rock como Kurt McKenzie
- David Spade como Marcus Higgins
- Rob Schneider como Rob Hilliard
- Salma Hayek Pinault como Roxanne Chase-Feder
- Maya Rudolph como Deanne Lamonsoff
- Maria Bello como Sally Lamonsoff
La foto de Son como niños 3 de Netflix celebra el inicio de la producción de la película, la cual se espera se estrene en la plataforma para 2027.
Además de los presentados, se tendrá el regreso de los siguientes actores y actrices en Son como niños 3 de Netflix, aunque estos no aparecen en la foto:
- Jackie Sandler
- Steve Buscemi
- Shaquille O’Neal
- Tim Meadows
- Nick Swardson
- Colin Quinn
- Cheri Oteri
- Ellen Cleghorne
Elenco de Son como niños 3 de Netflix tendrá una notable ausencia
La producción de Son como niños 3 de Netflix es un tanto agridulce para los fans de las películas originales, pues el filme tendrá una notable ausencia en su elenco.
Cameron Boyce, quien hizo al hijo de Adam Sandler en las entregas pasadas, no estará en Son como niños 3 de Netflix debido a su lamentable muerte en julio de 2019 a los 20 años de edad.
Fans esperan que se le rinda un homenaje al actor y se le dé una buena explicación a la ausencia de su personaje, pues no parece que vaya a haber un recast para el mismo.
Es poco probable que se mencione su muerte, dada la naturaleza familiar de la obra, pero posiblemente se menciona que hizo un viaje o está en algún otro lugar.