Adam Sandler encontró en Netflix un gran aliado para desarrollar sus nuevas ideas, o traer de regreso a sus viejos personajes; como es el caso de Son como niños 3, de la cual ya se reveló el elenco.

A través de una nueva foto, Netflix reveló al elenco completo de Son como niños 3, el cual tendrá a varios de los personajes originales.

Elenco de Son como niños 3 de Netflix

La foto de Son como niños 3 de Netflix muestra a parte del cast original, conformado por los siguientes actores y actrices:

Adam Sandler como Lenny Feder

Kevin James como Eric Lamonsoff

Chris Rock como Kurt McKenzie

David Spade como Marcus Higgins

Rob Schneider como Rob Hilliard

Salma Hayek Pinault como Roxanne Chase-Feder

Maya Rudolph como Deanne Lamonsoff

Maria Bello como Sally Lamonsoff

Son como niños 3 (Netflix)

La foto de Son como niños 3 de Netflix celebra el inicio de la producción de la película, la cual se espera se estrene en la plataforma para 2027.

Además de los presentados, se tendrá el regreso de los siguientes actores y actrices en Son como niños 3 de Netflix, aunque estos no aparecen en la foto:

Jackie Sandler

Steve Buscemi

Shaquille O’Neal

Tim Meadows

Nick Swardson

Colin Quinn

Cheri Oteri

Ellen Cleghorne

Elenco de Son como niños 3 de Netflix tendrá una notable ausencia

La producción de Son como niños 3 de Netflix es un tanto agridulce para los fans de las películas originales, pues el filme tendrá una notable ausencia en su elenco.

Cameron Boyce, quien hizo al hijo de Adam Sandler en las entregas pasadas, no estará en Son como niños 3 de Netflix debido a su lamentable muerte en julio de 2019 a los 20 años de edad.

Fans esperan que se le rinda un homenaje al actor y se le dé una buena explicación a la ausencia de su personaje, pues no parece que vaya a haber un recast para el mismo.

Es poco probable que se mencione su muerte, dada la naturaleza familiar de la obra, pero posiblemente se menciona que hizo un viaje o está en algún otro lugar.