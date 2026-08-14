Los fans de Marvel están pendientes de una posible preventa de Avengers: Doomsday este viernes 14 de agosto, luego de que comenzaron a circular imágenes relacionadas con la venta de boletos en Estados Unidos y ante los avances en el evento D23 de Disney.

Pero ¿Avengers: Doomsday tendrá preventa de boletos este 14 de agosto? Te revelamos lo que se ha dicho hasta el momento para uno de los estrenos más esperados de este 2026.

Rumores sobre preventa de Avengers: Doomsday este 14 de agosto llegan desde Fanfango

En redes sociales ha comenzado a circular un rumor que punta que este 14 de agosto comenzarían a salir las preventas para Avengers: Doomsday, pese a que esta llega a salas de México hasta el próximo 17 de diciembre.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que la preventa mundial de Avengers: Doomsday vaya a comenzar este día, y es que todo apunta a que la página de Fandango ha tenido mucho que ver con el esparcimiento del rumor.

Fandango tendría una preventa de Avengers: Doomsday este 14 de agosto (Fandango )

La versión que apunta a que el 14 de agosto habría una preventa para Avengers: Doomsday, tiene su origen principalmente en Fandango de Estados Unidos, donde comenzaron a circular imágenes revelando que este 14 de agosto tendrán una preventa, pues la plataforma ya maneja la película y confirma su estreno para el 18 de diciembre de 2026 para el país norteamericano.

En México, la situación tampoco está definida, pues Cinépolis aún no tiene una fecha anunciada para la preventa de Avengers: Doomsday, mientras que Cinemex tampoco ha revelado cuándo comenzará la venta de entradas.

Cinépolis responde a la preventa de Avengers: Doomsday (Especial )

Cinépolis responde a la preventa de Avengers: Doomsday (Especial )

Cabe recordar que Fandango abrió el 20 de julio una preventa anticipada de boletos para Avengers: Doomsday, pero estaba limitada a funciones en salas certificadas bajo el nuevo formato Infinity Vision.

Por ello, aunque las imágenes y movimientos en Fandango podrían anticipar novedades, la preventa general de Avengers: Doomsday para México sigue sin fecha oficial, por lo que los fans tendrán que esperar a que Cinépolis, Cinemex o Marvel confirmen cuándo podrán comprar sus boletos.