Este viernes 19 y sábado 20 de diciembre se presenta en concierto la Banda MS en la Arena CDMX.
Conciertos de los cuales ya les tenemos el horario y la hora en la que terminan para que los fans no se pierdan ningún momento en vivo de la Banda MS en Arena CDMX:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Si artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 41 temas en vivo
- Duración: 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
La Última del Año de la Banda MS en la Arena CDMX
La Banda MS se presenta en la Arena CDMX con La Última del Año en concierto este 19 y 20 de noviembre.
Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.