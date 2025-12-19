Si acudirás al concierto de Eme Malafe en Auditorio BB, acá te damos el setlist, horario y telonero para el 19 de diciembre.

El cantante mexicano Eme Malafe firmó un sold out para su presentación en el Auditorio BB de la CDMX.

Setlist de canciones para el concierto de Eme Malafe en Auditorio BB

El concierto de Eme Malafe en Auditorio BB tendría el siguiente setlist para el 19 de diciembre:

Champagne

La Brabus

Mi Carnal

La Motora

Mi Última Venganza

Coronada

Otra Vida

El Niño

CINDERELLA

7 Balas

Morro

Qué Ganotas

Quién Iba a Decir

Ni Miedo Ni Piedad

Monedita de Oro

Viernes sin tu Amor

Angelitos

La Última Carta

¿Quién?

Qué Chingón

Enséñame a ser Así

Bendiciones pa´los míos

Cuna de Maleantes

San Judas

Aquí Seguimos

Me Voy Pa´l Infierno

Ni Bueno Ni Malo

Oveja Negra

Así es la Calle

La Nena

Papá

Tu Maleante

Eme MalaFe (Eme MalaFe)

Horario para el concierto de Eme Malafe en Auditorio BB

Ya se confirmó el horario del 19 de diciembre que tendrá el concierto de Eme Malafe en el Auditorio BB:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 1 hora y media aproximadamente

Termino del concierto: 10:30 de la noche

El Auditorio BB tiene la siguiente dirección: Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170, Ciudad de México.

Telonero para el concierto de Eme Malafe en Auditorio BB

No hay telonero confirmado para el concierto de Eme Malafe en Auditorio BB del 19 de diciembre.

Sin embargo, se tiene previsto que el show en vivo de Eme Malafe se inolvidable, ya que el cantante interpretará sus mejores éxitos.