Si acudirás al concierto de Eme Malafe en Auditorio BB, acá te damos el setlist, horario y telonero para el 19 de diciembre.
El cantante mexicano Eme Malafe firmó un sold out para su presentación en el Auditorio BB de la CDMX.
Setlist de canciones para el concierto de Eme Malafe en Auditorio BB
El concierto de Eme Malafe en Auditorio BB tendría el siguiente setlist para el 19 de diciembre:
- Champagne
- La Brabus
- Mi Carnal
- La Motora
- Mi Última Venganza
- Coronada
- Otra Vida
- El Niño
- CINDERELLA
- 7 Balas
- Morro
- Qué Ganotas
- Quién Iba a Decir
- Ni Miedo Ni Piedad
- Monedita de Oro
- Viernes sin tu Amor
- Angelitos
- La Última Carta
- ¿Quién?
- Qué Chingón
- Enséñame a ser Así
- Bendiciones pa´los míos
- Cuna de Maleantes
- San Judas
- Aquí Seguimos
- Me Voy Pa´l Infierno
- Ni Bueno Ni Malo
- Oveja Negra
- Así es la Calle
- La Nena
- Papá
- Tu Maleante
Horario para el concierto de Eme Malafe en Auditorio BB
Ya se confirmó el horario del 19 de diciembre que tendrá el concierto de Eme Malafe en el Auditorio BB:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 1 hora y media aproximadamente
- Termino del concierto: 10:30 de la noche
El Auditorio BB tiene la siguiente dirección: Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170, Ciudad de México.
Telonero para el concierto de Eme Malafe en Auditorio BB
No hay telonero confirmado para el concierto de Eme Malafe en Auditorio BB del 19 de diciembre.
Sin embargo, se tiene previsto que el show en vivo de Eme Malafe se inolvidable, ya que el cantante interpretará sus mejores éxitos.