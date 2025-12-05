Durante cinco noches, Caifanes se presentarán en vivo con conciertos en la CDMX los próximos 5, 6, 7, 20 y 21 de diciembre.
El Palacio de los Deportes será el punto de encuentro con los fanáticos, quienes deberán apegarse a los siguientes horarios y detalles de los múltiples eventos.
Caifanes en el Palacio de los Deportes: horarios de
De acuerdo con Ticketmaster, estos son los horarios para los conciertos del 5 y 6 de diciembre Caifanes en Palacio de los Deportes:
- Apertura de puertas: a las 6:30 p.m.
- Inicio del concierto: a las 8:30 p.m.
- Duración del concierto: aproximadamente 2 horas
- Término del concierto: a las 10:30 p.m.
Por su parte, para el domingo 7 de diciembre habrá un pequeño ajuste en los horarios:
- Apertura de puertas: a las 5:00 p.m.
- Inicio del concierto: a las 7:00 p.m.
- Duración del concierto: aproximadamente 2 horas
- Término del concierto: a las 9:00 p.m.
El sábado 20 de diciembre Caifanes se presentarán en el Palacio de los Deportes a las:
- Apertura de puertas: a las 6:00 p.m.
- Inicio del concierto: a las 8:00 p.m.
- Duración del concierto: aproximadamente 2 horas
- Término del concierto: a las 10:00 p.m.
Finalmente, los horarios para el domingo 21 de diciembre quedarán de la siguiente manera:
- Apertura de puertas: a las 5:00 p.m.
- Inicio del concierto: a las 7:00 p.m.
- Duración del concierto: aproximadamente 2 horas
- Término del concierto: a las 9:00 p.m.
Caifanes en el Palacio de los Deportes: telonero e invitados para su concierto en CDMX
Hasta el momento, no se ha anunciado un telonero para los próximos conciertos de Caifanes en el Palacio de los Deportes.
Caifanes en el Palacio de los Deportes: posible setlist de canciones para su concierto en CDMX
Con casi 40 años de trayectoria musical, Caifanes cuenta con un amplio repertorio de canciones, pero las que muchos esperan para sus conciertos en el Palacio de los Deportes pueden incluir éxitos como:
- Los Dioses Ocultos
- Viento
- Nubes
- Para que no digas que pienso en ti
- Miedo
- Debajo de tu piel
- Detrás de los cerros
- Cuéntame tu vida
- Mátenme porque me muero
- Perdí mi ojo de venado
- Afuera
- No dejes que...
- Te lo pido por favor
- La célula que explota
- La Negra Tomasa
- Antes de que nos olviden
- Nos vamos juntos
- Aquí no es así