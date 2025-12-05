Durante cinco noches, Caifanes se presentarán en vivo con conciertos en la CDMX los próximos 5, 6, 7, 20 y 21 de diciembre.

El Palacio de los Deportes será el punto de encuentro con los fanáticos, quienes deberán apegarse a los siguientes horarios y detalles de los múltiples eventos.

Caifanes en el Palacio de los Deportes: horarios de

De acuerdo con Ticketmaster, estos son los horarios para los conciertos del 5 y 6 de diciembre Caifanes en Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: a las 6:30 p.m.

Inicio del concierto: a las 8:30 p.m.

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: a las 10:30 p.m.

Por su parte, para el domingo 7 de diciembre habrá un pequeño ajuste en los horarios:

Apertura de puertas: a las 5:00 p.m.

Inicio del concierto: a las 7:00 p.m.

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: a las 9:00 p.m.

El sábado 20 de diciembre Caifanes se presentarán en el Palacio de los Deportes a las:

Apertura de puertas: a las 6:00 p.m.

Inicio del concierto: a las 8:00 p.m.

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: a las 10:00 p.m.

Finalmente, los horarios para el domingo 21 de diciembre quedarán de la siguiente manera:

Apertura de puertas: a las 5:00 p.m.

Inicio del concierto: a las 7:00 p.m.

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: a las 9:00 p.m.

Caifanes, agrupación. (Carolina Jiménez Mariscal / Cuartoscuro)

Caifanes en el Palacio de los Deportes: telonero e invitados para su concierto en CDMX

Hasta el momento, no se ha anunciado un telonero para los próximos conciertos de Caifanes en el Palacio de los Deportes.

Caifanes en el Palacio de los Deportes: posible setlist de canciones para su concierto en CDMX

Con casi 40 años de trayectoria musical, Caifanes cuenta con un amplio repertorio de canciones, pero las que muchos esperan para sus conciertos en el Palacio de los Deportes pueden incluir éxitos como:

Los Dioses Ocultos

Viento

Nubes

Para que no digas que pienso en ti

Miedo

Debajo de tu piel

Detrás de los cerros

Cuéntame tu vida

Mátenme porque me muero

Perdí mi ojo de venado

Afuera

No dejes que...

Te lo pido por favor

La célula que explota

La Negra Tomasa

Antes de que nos olviden

Nos vamos juntos

Aquí no es así