Hoy 20 de diciembre es el festival de música en concierto La Última Peda Fest 2025 en el Ex Balneario Olímpico.

Por lo que te tenemos los detalles de horario y hasta la hora en la que termina el show en vivo de la Última Peda Fest 2025 en Ex Balneario Olímpico:

Apertura de puertas: 12:00 del días

Hora de arranque: 1:00 de la tarde

Duración: Se estima 10 horas de música vivo

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

La Última Peda Fest 2025 llega al Ex Balneario Olímpico

Lo mejor de la música electrónica, reggaetón, trap, regional mexicano, géneros urbanos llega con La Última Peda Fest 2025 al Ex Balneario Olímpico este 20 de diciembre.

Pues La Última Peda Fest 2025 tendrá las presentaciones en concierto de:

Alfredo Ríos “El Komander”

Cachirula y Loojan

Silverio

Faruz Feet

La Pensión

Isabel Fernández

Sayuri y Sopholov

Ramero

La Factoría

Sonido Iztaparrasta

Sirenas de Barrio

Finísimas Personas

Sonido Los Jrs

Salón Victoria

Recuerda que el Ex Balneario Olímpico de Pantitlán, está ubicado en la calle Uno de la colonia Agrícola Pantitlán en la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

La vía rápida para llegar al Ex Balneario Olímpico es por metro usando la Línea A, 1, 5 y 9 bajando en la estación Pantitlán.