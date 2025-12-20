El Ex Balneario Olímpico de Pantitlán será la sede para el festival de música La Última Peda Fest 2025 este 20 de diciembre en concierto.
Festival La Última Peda Fest 2025 del cual ya les tenemos los detalles de horario y artistas para que no se pierdan de nada.
Estos son los artistas en concierto en La Última Peda Fest 2025 en el Ex Balneario Olímpico
Serán 14 artistas o agrupaciones en vivo las que se subirán en el escenario de La Última Peda Fest 2025 en el Ex Balneario Olímpico en concierto, por lo que las presentaciones en vivo serán de:
- Alfredo Ríos “El Komander”
- Cachirula y Loojan
- Silverio
- Faruz Feet
- La Pensión
- Isabel Fernández
- Sayuri y Sopholov
- Ramero
- La Factoría
- Sonido Iztaparrasta
- Sirenas de Barrio
- Finísimas Personas
- Sonido Los Jrs
- Salón Victoria
La Última Peda Fest 2025 en el Ex Balneario Olímpico este es su horario
El horario para el festival de música La Última Peda Fest 2025 en el Ex Balneario Olímpico será a partir de las 1:00 de la tarde, con apertura de puertas desde las 12:00 del día.
Por ahora, los horarios por artista en concierto en La Última Peda Fest 2025 en el Ex Balneario Olímpico no se han revelado, te recomendamos estar atento para su actualización.