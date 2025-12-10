Los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros están por suceder del 10 al 12, 15 y 16, 19 al 21 de diciembre.

Por lo que ya te tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de nada en los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros:

Fechas: 10 al 12, 15 y 16, 19 y 20 de diciembre

Apertura de puertas: 7 de la noche Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto Telonero: Chuwi Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo

Fecha: 21 de diciembre

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto Telonero: Chuwi Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo

Bad Bunny en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 (Captura de video)

Posible setlist para los conciertos de Bad Bunny en Estadio GNP de diciembre 2025

La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny llega al Estadio GNP Seguros del 10 al 12, 15 y 16, 19 al 21 de diciembre, por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sean: