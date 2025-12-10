Los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros están por suceder del 10 al 12, 15 y 16, 19 al 21 de diciembre.

Por lo que ya te tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de nada en los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros:

  • Fechas: 10 al 12, 15 y 16, 19 y 20 de diciembre
  1. Apertura de puertas: 7 de la noche
  2. Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  3. Telonero: Chuwi
  4. Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo
  • Fecha: 21 de diciembre
  1. Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  2. Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  3. Telonero: Chuwi
  4. Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo
Bad Bunny en los Premios Billboard de la Música Latina 2025
Bad Bunny en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 (Captura de video)

Posible setlist para los conciertos de Bad Bunny en Estadio GNP de diciembre 2025

La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny llega al Estadio GNP Seguros del 10 al 12, 15 y 16, 19 al 21 de diciembre, por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sean:

  1. LA MuDANZA
  2. Callaíta
  3. PIToRRO DE COCO
  4. WELTiTA
  5. TURiSTA
  6. BAILE INoLVIDABLE
  7. NUEVAYoL
  8. VeLDÁ
  9. Tití me preguntó
  10. Neverita
  11. Si veo a tu mamá
  12. VOY A LLeVARTE PA PR
  13. Me porto bonito
  14. Bichiyal
  15. Yo perreo sola
  16. Efecto
  17. Safaera
  18. Diles
  19. MÓNACO
  20. Te deseo lo mejor
  21. CAFé CON RON
  22. Ábreme paso
  23. Ojitos lindos
  24. La canción
  25. KLOuFRENS
  26. BOKeTE
  27. DÁKITI
  28. Tarot
  29. No me conoce
  30. CÓMO SE SIENTEEl apagón
  31. DtMF
  32. EoO