Los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros están por suceder del 10 al 12, 15 y 16, 19 al 21 de diciembre.
Por lo que ya te tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de nada en los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros:
- Fechas: 10 al 12, 15 y 16, 19 y 20 de diciembre
- Apertura de puertas: 7 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Chuwi
- Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo
- Fecha: 21 de diciembre
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Chuwi
- Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo
Posible setlist para los conciertos de Bad Bunny en Estadio GNP de diciembre 2025
La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny llega al Estadio GNP Seguros del 10 al 12, 15 y 16, 19 al 21 de diciembre, por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sean:
- LA MuDANZA
- Callaíta
- PIToRRO DE COCO
- WELTiTA
- TURiSTA
- BAILE INoLVIDABLE
- NUEVAYoL
- VeLDÁ
- Tití me preguntó
- Neverita
- Si veo a tu mamá
- VOY A LLeVARTE PA PR
- Me porto bonito
- Bichiyal
- Yo perreo sola
- Efecto
- Safaera
- Diles
- MÓNACO
- Te deseo lo mejor
- CAFé CON RON
- Ábreme paso
- Ojitos lindos
- La canción
- KLOuFRENS
- BOKeTE
- DÁKITI
- Tarot
- No me conoce
- CÓMO SE SIENTEEl apagón
- DtMF
- EoO