Del 10 al 12, 15 y 16, 19 al 21 de diciembre el puertorriqueño Bad Bunny llega en concierto al Estadio GNP Seguros de la CDMX,

Conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros a los cuales si vas te traemos horario y hora en la que terminan, para que armes tu itinerario:

Fechas: 10 al 12, 15 y 16, 19 y 20 de diciembre

Apertura de puertas: 7 de la noche Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto Telonero: Chuwi Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo Duración: Se estima 2:30 horas de música Hora en la que termina el concierto: 11:30 de la noche

Fecha 21 de diciembre

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto Telonero: Chuwi Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo Duración: Se estima 2:30 horas de música Hora en la que termina el concierto: 11:00 de la noche

Conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico (Alejandro Granadillo / AP Photos / AP)

Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros del 10 al 12, 15 y 16, 19 al 21 de diciembre

El Estadio GNP Seguros de la CDMX será el recinto que reciba en concierto la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny del 10 al 12, 15 y 16, 19 al 21 de diciembre.

Así que ya tiene todo para disfrutar como se debe del concierto de Bad Bunny; recuerda que el Estadio GNP Seguros es el recinto para los conciertos de Zoé, mismo que se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.