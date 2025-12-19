¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Alfredo Olivas en Plaza de Toros México? Estos son los horarios del 19 y 20 de diciembre.

El cantante Alfredo Olivas prepara el cierre de su gira “Vivo” con dos conciertos en la Ciudad de México.

Horarios para el concierto de Alfredo Olivas en Plaza de Toros México el 19 y 20 de diciembre

Los horarios para el concierto de Alfredo Olivas en Plaza de Toros México el 19 y 20 de diciembre son estos:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Termino de concierto: 10: 00 de la noche

Alfredo Olivas (Alfredo Olivas Oficial / Facebook)

La Monumental Plaza de Toros México será el escenario perfecto para que Alfredo Olivas concluya su tour Vivo.

Hay tantas expectativas por la presentación de Alfredo Olivas, que el cantante de regional mexicano ha firmado un sold out en sus conciertos.

¿Cómo llegar a la Plaza de Toros México para el concierto de Alfredo Olivas?

Acá te contamos cómo llegar a la Plaza de Toros México para el concierto de Alfredo Olivas el 19 y 20 de noviembre.

En transporte público, la forma más rápida es bajarte en la estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 del Metrobús.

Ahora bien, si viajas en Metro CDMX, la mejor opción es la estación de San Antonio.

Toma en cuenta que la dirección de la Plaza de Toros México es Cda. Augusto Rodin 130, Cd. de los Deportes, Benito Juárez, 03710, Ciudad de México.