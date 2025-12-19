La Banda MS estará de regreso en concierto en la Arena CDMX con dos fechas, el 19 y 20 de diciembre.

Conciertos de la Banda MS en la Arena CDMX de los cuales a los fans ya les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Si artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 41 temas en vivo

Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos del 19 y 20 de diciembre de la Banda MS en la Arena CDMX

La Arena CDMX recibe en concierto a la Banda MS este 19 y 20 de diciembre como parte de su show La Última del Año:

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de la Banda MS en la Arena CDMX sean los siguientes:

  1. Me gustas mucho
  2. La casita
  3. Se va muriendo mi alma
  4. Tengo Claro
  5. Cerrando ciclos
  6. Tu perfume
  7. Increíble
  8. Sin evidencia
  9. Ayer la vi por la calle
  10. El ausente
  11. Pensé En Ti
  12. Seguro Le Dolió
  13. No elegí conocerte
  14. Mejor me alejo
  15. Tu postura
  16. El sinaloense
  17. Corrido de Mazatlán
  18. Hermosa experiencia
  19. Ojos cerrados
  20. Mi olvido
  21. Tengo que colgar
  22. Solo con verte
  23. Me vas a extrañar
  24. Háblame de ti
  25. El color de tus ojos
  26. Por este amor
  27. Por mí no te detengas
  28. Soy de Mazatlán
  29. Cahuates, pistaches
  30. El mechón
  31. Somos los que somos
  32. Me Cansé
  33. Al despertar
  34. ¿Y qué tal si funciona
  35. Que fuimos
  36. La sinvergüenza
  37. Mi razón de ser
  38. Mi mayor anhelo
  39. No me pidas perdón
  40. A lo mejor
  41. Qué maldición