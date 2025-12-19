La Banda MS estará de regreso en concierto en la Arena CDMX con dos fechas, el 19 y 20 de diciembre.

Conciertos de la Banda MS en la Arena CDMX de los cuales a los fans ya les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Si artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 41 temas en vivo

Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos del 19 y 20 de diciembre de la Banda MS en la Arena CDMX

La Arena CDMX recibe en concierto a la Banda MS este 19 y 20 de diciembre como parte de su show La Última del Año:

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de la Banda MS en la Arena CDMX sean los siguientes: