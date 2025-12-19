La Banda MS estará de regreso en concierto en la Arena CDMX con dos fechas, el 19 y 20 de diciembre.
Conciertos de la Banda MS en la Arena CDMX de los cuales a los fans ya les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Si artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 41 temas en vivo
Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos del 19 y 20 de diciembre de la Banda MS en la Arena CDMX
La Arena CDMX recibe en concierto a la Banda MS este 19 y 20 de diciembre como parte de su show La Última del Año:
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de la Banda MS en la Arena CDMX sean los siguientes:
- Me gustas mucho
- La casita
- Se va muriendo mi alma
- Tengo Claro
- Cerrando ciclos
- Tu perfume
- Increíble
- Sin evidencia
- Ayer la vi por la calle
- El ausente
- Pensé En Ti
- Seguro Le Dolió
- No elegí conocerte
- Mejor me alejo
- Tu postura
- El sinaloense
- Corrido de Mazatlán
- Hermosa experiencia
- Ojos cerrados
- Mi olvido
- Tengo que colgar
- Solo con verte
- Me vas a extrañar
- Háblame de ti
- El color de tus ojos
- Por este amor
- Por mí no te detengas
- Soy de Mazatlán
- Cahuates, pistaches
- El mechón
- Somos los que somos
- Me Cansé
- Al despertar
- ¿Y qué tal si funciona
- Que fuimos
- La sinvergüenza
- Mi razón de ser
- Mi mayor anhelo
- No me pidas perdón
- A lo mejor
- Qué maldición