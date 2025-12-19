No te pierdas el concierto de Alfredo Olivas en la Plaza de Toros México, aquí el setlist, horarios y telonero para el 19 y 20 de diciembre.
El Vivo Tour de Alfredo Olivas cerrará con dos fechas de concierto en la Monumental Plaza de Toros México de la CDMX.
Setlist de canciones para el concierto de Alfredo Olivas en la Plaza de Toros México
Para el 19 y 20 de diciembre, el setlist de Alfredo Olivas en la Plaza de Toros México es este:
- Noche de Enciclopedia
- Asignatura Pendiente
- En Definitiva
- De Sobremanera
- El Problema
- No con Labios Prestados
- Yo Todo lo Doy
- Puede
- Ave de Mal Agüero
- El Sillón
- El Vals del Olvido
- No
- Imaginación
- Vaivén
- Y Como Quieres Que Te Quiera
- La María
- Pongámonos de Acuerdo
- Tu Amor es Mío
- La Mejor de las Historias
- Medalla de Plata
- Borracha
- A Chillar a Otra Parte
- Te quiero, Te amo
- Loco
- Que Sepas
- Hoy te Pierdo
- Perro de Carnicería
- El Paciente
- Vivo
- La Danza del Venado
- El Malo de Culiacán
- Vete
- El Inicio del Final
- Con la Novedad
- El Precio de la Soledad
Horarios para el concierto de Alfredo Olivas en la Plaza de Toros México
Los horarios para el concierto de Alfredo Olivas en la Plaza de Toros México el 19 y 20 de diciembre son los siguientes:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Inicio del concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Termino del concierto: 10:00 de la noche
No olvides que la Plaza de Toros México se ubica en: Cda. Augusto Rodin 130, Cd. de los Deportes, Benito Juárez, 03710, Ciudad de México.
Telonero para el concierto de Alfredo Olivas en la Plaza de Toros México
De momento, no se tiene confirmado al telonero para el concierto de Alfredo Olivas en la Plaza de Toros México el 19 y 20 de diciembre.
No obstante, se espera que pueda haber invitados especiales sorpresa durante los shows que cierran el tour “Vivo” de Alfredo Olivas.