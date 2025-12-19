No te pierdas el concierto de Alfredo Olivas en la Plaza de Toros México, aquí el setlist, horarios y telonero para el 19 y 20 de diciembre.

El Vivo Tour de Alfredo Olivas cerrará con dos fechas de concierto en la Monumental Plaza de Toros México de la CDMX.

Setlist de canciones para el concierto de Alfredo Olivas en la Plaza de Toros México

Para el 19 y 20 de diciembre, el setlist de Alfredo Olivas en la Plaza de Toros México es este:

Noche de Enciclopedia

Asignatura Pendiente

En Definitiva

De Sobremanera

El Problema

No con Labios Prestados

Yo Todo lo Doy

Puede

Ave de Mal Agüero

El Sillón

El Vals del Olvido

No

Imaginación

Vaivén

Y Como Quieres Que Te Quiera

La María

Pongámonos de Acuerdo

Tu Amor es Mío

La Mejor de las Historias

Medalla de Plata

Borracha

A Chillar a Otra Parte

Te quiero, Te amo

Loco

Que Sepas

Hoy te Pierdo

Perro de Carnicería

El Paciente

Vivo

La Danza del Venado

El Malo de Culiacán

Vete

El Inicio del Final

Con la Novedad

El Precio de la Soledad

Alfredo Olivas (Instagram alfredoolivasofficial / Instagram alfredoolivasofficial)

Horarios para el concierto de Alfredo Olivas en la Plaza de Toros México

Los horarios para el concierto de Alfredo Olivas en la Plaza de Toros México el 19 y 20 de diciembre son los siguientes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio del concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Termino del concierto: 10:00 de la noche

No olvides que la Plaza de Toros México se ubica en: Cda. Augusto Rodin 130, Cd. de los Deportes, Benito Juárez, 03710, Ciudad de México.

Telonero para el concierto de Alfredo Olivas en la Plaza de Toros México

De momento, no se tiene confirmado al telonero para el concierto de Alfredo Olivas en la Plaza de Toros México el 19 y 20 de diciembre.

No obstante, se espera que pueda haber invitados especiales sorpresa durante los shows que cierran el tour “Vivo” de Alfredo Olivas.