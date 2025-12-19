Acá te decimos a qué hora termina el concierto de Eme Malafe en el Auditorio BB el viernes 19 de diciembre.

Eme Malafe dará un imperdible concierto en la CDMX para todos sus fans.

Horario del concierto de Eme Malafe en Auditorio BB el 19 de diciembre

Toma en cuenta que el horario del concierto de Eme Malafe en Auditorio BB el 19 de diciembre, quedó de la siguiente forma:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 1 hora y media aproximadamente

Termino del concierto: 10:30 de la noche

Eme MalaFe (IG. Eme MalaFe )

Eme Malafe logró agotar la venta de boletos para su concierto en el Auditorio BB por lo que se espera un show inolvidable.

Los fans podrán escuchar los mejores éxitos de Eme Malafe en vivo.

¿Cómo llegar al Auditorio BB para el concierto de Eme Malafe?

Si no sabes cómo llegar al Auditorio BB para el concierto de Eme Malafe, acá te explicamos.

En transporte público, la mejor opción es bajarse en la estación Chilpancingo de la Línea 9 del Metro CDMX.

De ahí, deberás caminar por Av. Insurgentes Centro hasta llegar al recinto.

El Auditorio BB tiene la siguiente dirección Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170 Ciudad, de México.