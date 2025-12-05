El Palacio de los Deportes se prepara para la llegada de Caifanes y sus múltiples sold out con cinco conciertos en la CDMX.

Los fans también están listos y con boleto en mano, por lo que aquí hay unos detalles importantes para los días de evento.

¿A qué hora terminan los conciertos de Caifanes? Detalles para el Palacio de los Deportes

Al ser los conciertos de Caifanes en diferentes días, cada uno se apegará a horarios distintos en el Palacio de los Deportes.

Viernes 5 y sábado 6 de diciembre:

Apertura de puertas: a las 6:30 p.m.

Inicio del concierto: a las 8:30 p.m.

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: a las 10:30 p.m.

Domingo 7 de diciembre:

Apertura de puertas: a las 5:00 p.m.

Inicio del concierto: a las 7:00 p.m.

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: a las 9:00 p.m.

Sábado 20 de diciembre:

Apertura de puertas: a las 6:00 p.m.

Inicio del concierto: a las 8:00 p.m.

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: a las 10:00 p.m.

Domingo 21 de diciembre:

Apertura de puertas: a las 5:00 p.m.

Inicio del concierto: a las 7:00 p.m.

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: a las 9:00 p.m.

Caifanes (Instagram/@caifanesmex)

Caifanes regresa a la CDMX en 2026

La gira de Caifanes 2026 se extiende oficialmente hasta el próximo 2026 con más ciudades y música para los fans.

Durante el mes de diciembre, la agrupación dará cierre con su último concierto en el Palacio de los Deportes.

En enero, los integrantes harán una pausa tras un año entero de presentaciones, esto para retomar la gira en San Antonio, Texas en febrero.

Caifanes hará un corto regreso a México, siendo que su próximo concierto en CDMX será el 30 de mayo en el Auditorio Nacional.