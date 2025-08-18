Gala Montes -de 25 años de edad- perdió ante Alana Flores en el Supernova: Orígenes y la reacción de la actriz provocó que la llamaran “mala perdedora”.

Alana Flores se llevó la victoria por decisión unánime de la pelea estelar de Supernova: Orígenes.

Gala Montes se despidió del Supernova: Orígenes con abucheos y groserías

Tras finalizar la pelea contra Alana Flores, Gala Montes se retiró del ring y el público comenzó a abuchearla en el Supernova: Orígenes.

Gala Montes caminaba hacia la salida cuando comenzó a lanzar señas y mentadas para defenderse del hate.

En redes sociales señalaron a Gala Montes de mala perdedora, pues se fue del escenario gritando e insultando al público.

Sin embargo, la reacción de Gala Montes no fue por perder ante Alana Flores.

Sino ante los insultos y abucheos con la que la recibieron en el Palacios de los Deportes.

Incluso, hubo personas que le gritaron groserías y le recordaban los problemas con su mamá .

“Pues cómo no iba a contestar, si le decían cosas” y “Esos que gritan Adrián Marcelo son los que le gritan a su mamá”, fueron los comentarios.

Tras perder la pelea, Gala Montes admitió su derrota y aclaró que las rencillas con Alana Flores habían terminado tras Supernova: Orígenes.

Gala Montes es señalada de mala perdedora por su actitud en Supernova: Orígenes (Especial)

Gala Montes dice que hizo “lo que pudo” con Alana Flores en Supernova: Orígenes

La pelea de Gala Montes y Alana Flores en Supernova: Orígenes se volvió tendencia en redes sociales y muchos celebraron la victoria de la streamer.

Gala Montes compartió una historia en Instagram donde colocó la frase: “Ya despertamos. Gracias por este día. Hicimos lo que pudimos”.

En la foto se ve a Gala Montes sin lesiones y feliz por su paso por Supernova: Orígenes.

Aunque muchos celebraron la derrota de Gala Montes, sus fans la felicitaron por dar lo mejor arriba del ring frente a Alana Flores.