Gala Montes -de 25 años de edad- perdió ante Alana Flores en el Supernova: Orígenes y la reacción de la actriz provocó que la llamaran “mala perdedora”.
Alana Flores se llevó la victoria por decisión unánime de la pelea estelar de Supernova: Orígenes.
Gala Montes se despidió del Supernova: Orígenes con abucheos y groserías
Tras finalizar la pelea contra Alana Flores, Gala Montes se retiró del ring y el público comenzó a abuchearla en el Supernova: Orígenes.
Gala Montes caminaba hacia la salida cuando comenzó a lanzar señas y mentadas para defenderse del hate.
En redes sociales señalaron a Gala Montes de mala perdedora, pues se fue del escenario gritando e insultando al público.
Sin embargo, la reacción de Gala Montes no fue por perder ante Alana Flores.
Sino ante los insultos y abucheos con la que la recibieron en el Palacios de los Deportes.
Incluso, hubo personas que le gritaron groserías y le recordaban los problemas con su mamá.
“Pues cómo no iba a contestar, si le decían cosas” y “Esos que gritan Adrián Marcelo son los que le gritan a su mamá”, fueron los comentarios.
Tras perder la pelea, Gala Montes admitió su derrota y aclaró que las rencillas con Alana Flores habían terminado tras Supernova: Orígenes.
Gala Montes dice que hizo “lo que pudo” con Alana Flores en Supernova: Orígenes
La pelea de Gala Montes y Alana Flores en Supernova: Orígenes se volvió tendencia en redes sociales y muchos celebraron la victoria de la streamer.
Gala Montes compartió una historia en Instagram donde colocó la frase: “Ya despertamos. Gracias por este día. Hicimos lo que pudimos”.
En la foto se ve a Gala Montes sin lesiones y feliz por su paso por Supernova: Orígenes.
Aunque muchos celebraron la derrota de Gala Montes, sus fans la felicitaron por dar lo mejor arriba del ring frente a Alana Flores.