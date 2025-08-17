¿Dónde ver la pelea de Gala Montes vs Alana Flores en Supernova: Orígenes? Te decimos en donde podrás verla para no perderte detalle.

Este domingo 17 de agosto se llevará a cabo la pelea entre Gala Montes vs Alana Flores de 24 años de edad en Supernova: Orígenes, pero ¿dónde puedes verla?

Opciones para ver la pelea de Gala Montes vs Alana Flores en Supernova: Orígenes

Tal y como se dijo, este domingo 17 de agosto se llevará a cabo el evento de Supernova: Orígenes, cuya pelea principal será entre Gala Montes de 25 años de edad vs Alana Flores.

Pero, ¿dónde puede verse la pelea de Gala Montes vs Alana Flores? Puedes seguirla en:

  • Twitch de Supernova: Orígenes
  • YouTube de Supernova: Orígenes
  • Facebook de Supernova: Orígenes
  • TikTok de Supernova: Orígenes
  • En vivo gratis por DAZN

¿A qué hora es la pelea de Gala Montes vs Alana Flores de Supernova: Orígenes?

Gala Montes vs Alana Flores pelearán en el ring de boxeo durante el evento de Supernova: Orígenes pero ¿a qué hora será la pelea?

La pelea entre Gala Montes vs Alana Flores en Supernova: Orígenes se llevará a cabo este 17 de agosto a las 22:30 horas, hora CDMX.

Pero el evento de Supernova. Orígenes dará inicio a las 17:00 horas con la Alfombra roja y peleas preliminares, quedando así el horario antes de la pelea de Gala Montes vs Alana Flores:

  • Pre-Show: alfombra roja y peleas preliminares - 17:00 horas
  • Inicio Supernova: Orígenes Stickers amigo - 18:00 horas
  • Presentación Alan Arrieta - 18:15 horas
  • Pelea Luis Pride vs Shelao - 18:30 horas
  • Presentación Xavi - 19:00 horas
  • Pelea Mercedes Roa vs Milica - 19:30 horas
  • Presentación Christian Nodal - 20:00 horas
  • Pelea Westcol vs Mario Bautista - 20:30 horas
  • Presentación Gabito Ballesteros - 21.00 horas
  • Pelea Franco Escamilla vs Escorpión Dorado - 21:30 horas
  • Presentación Maria Becerra - 22:00 horas
  • Pelea Gala Montes vs Alana Flores - 22:30 horas
Supernova Indie Games Fest 2025
Supernova Indie Games Fest 2025 (@supernova.game / Instagram)