Estos son los memes que ha protagonizado Escorpión Dorado por su desastrosa pelea contra Franco Escamilla -de 44 años de edad- en Supernova: Orígenes.
Escorpión Dorado -de 44 años de edad- se convirtió en tema de conversación en las redes sociales, pero no por una buena causa y es que usuarios no dudaron en burlarse de sus habilidades boxísticas.
Escorpión Dorado y Franco Escamilla protagonizaron una de las peleas de Supernova: Orígenes.
La pelea del Escorpión Dorado y Franco Escamilla se viralizó en las redes sociales y no por la calidad que se mostraron los comediantes dentro del ring.
Sino porqué Escorpión Dorado demostró muy pocas habilidades boxísticas y es que en diversas ocasiones se golpeó a sí mismo en el rostro.
Las pocas habilidades que mostró el Escorpión Dorado provocaron un sinfín de memes y es que usuarios señalaron que era lógico que Franco Escamilla ganará.
Y es que se burlaron con el hecho de que el Escorpión Dorado no solo estaba peleando contra Franco Escamilla sino también contra el mismo.
A través de las redes sociales usuarios se burlaron del Escorpión Dorado pues consideran que este año ha perdido contra tres figuras de Monterrey.
Otras personas se burlaron de que el Escorpión Dorado parecía un costal de papas en su pelea en Supernova: Orígenes.
Desde que se anunció la pelea entre Escorpión Dorado y Franco Escamilla se creó gran expectación por su combate y es que ambos son dos figuras reconocidas de la comedia en México.
Sin embargo, la pelea entre Escorpión Dorado y Franco Escamilla dejó mucho que desear y es que ambos demostraron que no tenían grandes habilidades arriba del ring.
La pelea entre Escorpión Dorado y Franco Escamilla duró 16 minutos luego de cuatro rounds de dos minutos cada uno.
Después de cuatro rounds, Franco Escamilla se proclamó como el gran ganador con puntuaciones de 39-38, 37-37 y 38-37.
Escorpión Dorado terminó aceptando su derrota en Supernova: Orígenes y le dio la mano a Franco Escamilla.