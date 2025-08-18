Estos son los memes que ha protagonizado Escorpión Dorado por su desastrosa pelea contra Franco Escamilla -de 44 años de edad- en Supernova: Orígenes.

Escorpión Dorado -de 44 años de edad- se convirtió en tema de conversación en las redes sociales, pero no por una buena causa y es que usuarios no dudaron en burlarse de sus habilidades boxísticas.

Escorpión Dorado y Franco Escamilla protagonizaron una de las peleas de Supernova: Orígenes.

La pelea del Escorpión Dorado y Franco Escamilla se viralizó en las redes sociales y no por la calidad que se mostraron los comediantes dentro del ring.

Sino porqué Escorpión Dorado demostró muy pocas habilidades boxísticas y es que en diversas ocasiones se golpeó a sí mismo en el rostro.

Las pocas habilidades que mostró el Escorpión Dorado provocaron un sinfín de memes y es que usuarios señalaron que era lógico que Franco Escamilla ganará.

Y es que se burlaron con el hecho de que el Escorpión Dorado no solo estaba peleando contra Franco Escamilla sino también contra el mismo.

A través de las redes sociales usuarios se burlaron del Escorpión Dorado pues consideran que este año ha perdido contra tres figuras de Monterrey.

Este año se cogieron al Escorpión Dorado 3 veces weyes de Monterrey.



1. Adrián Marcelo

2. Faviola Martínez

3. Franco Escamilla



Pero no hay pedo porque “impone moda” pic.twitter.com/4D7DNdIkH2 — Julian Dominguez (@Jokoko25234832) August 18, 2025

Otras personas se burlaron de que el Escorpión Dorado parecía un costal de papas en su pelea en Supernova: Orígenes.

Jajajaja vayanse a la verga , el puto escorpión dorado es un tambo andante en un ring . pic.twitter.com/NK2Z8iYL3j — ℙ 𝕀 𝕍 𝕆 𝕋 𝔼 🦅🇲🇽🇺🇦 (@YgriegaHache) August 18, 2025

Franco Escamilla vs El Escorpión Dorado



Se hizo canon pic.twitter.com/B134PAAYv5 — Voz Populi Quintana Roo ❁ (@VozPopuliQRoo) August 18, 2025

Wey, así me siento viendo la pelea de Franco Escamilla y el Escorpión Dorado jajaja pic.twitter.com/pBgiGoYaAo — David🎙 (@calzada58) August 18, 2025

Esta fue la pelea entre el Escorpión Dorado y Franco Escamilla para Supernova: Orígenes

Desde que se anunció la pelea entre Escorpión Dorado y Franco Escamilla se creó gran expectación por su combate y es que ambos son dos figuras reconocidas de la comedia en México.

Sin embargo, la pelea entre Escorpión Dorado y Franco Escamilla dejó mucho que desear y es que ambos demostraron que no tenían grandes habilidades arriba del ring.

La pelea entre Escorpión Dorado y Franco Escamilla duró 16 minutos luego de cuatro rounds de dos minutos cada uno.

Después de cuatro rounds, Franco Escamilla se proclamó como el gran ganador con puntuaciones de 39-38, 37-37 y 38-37.

Escorpión Dorado terminó aceptando su derrota en Supernova: Orígenes y le dio la mano a Franco Escamilla.