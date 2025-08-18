Milica -de 22 años de edad- le hizo una promesa a Ángel Avid, uno de sus seguidores en redes sociales.

Así que tras haber derrotado a Mercedes Roa -de 25 años de edad- en Supernova: Orígenes 2025, Ángel Avid se convirtió en el ‘verdadero ganador’ de la noche.

¿Qué le prometió Milica a Ángel Avid tras derrotar a Mercedes Roa en Supernova: Orígenes 2025?

Milica le prometió a Ángel Avid que, tras derrotar a Mercedes Roa en Supernova: Orígenes 2025, lo haría ‘debutar’.

Esta promesa de Milica a Ángel Avid surgió en un live de TikTok, donde el reto del internauta a la influencer obtuvo 3 millones de likes de parte de otros usuarios .

La influencer y su seguidor se conocieron horas antes del Supernova: Orígenes 2025, celebrado el pasado domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes en CDMX.

Y cuando se anunció que Milica ganaba por decisión unánime, la argentina r ecordó y aseguró que cumpliría su promesa.

Momentos después, Ángel Avid subió al ring y abrazó a la argentina, convirtiéndose en el ‘verdadero campeón’ de la velada, provocando gritos y risas entre los asistentes y los jueces.

“Mañana vamos a tener que hablar de ese debut, me parece” Milica

Pues este momento entre Milica y Ángel Avid fue uno de los más virales y comentados del evento amateur de boxeo, incluso ahora se esta a la espera de noticias sobre la promesa.

En redes sociales, la ganadora agradeció a sus seguidores, equipo, amigos y familiares, quienes la estuvieron apoyando desde su entrenamiento.

Así fue la pelea de Mercedes Roa y Milica en Supernova: Orígenes 2025

Supernova: Orígenes 2025 tuvo como evento estelar la pelea de Alana Flores vs Gala Montes y continuó con la de Mercedes Roa y Milica.

En su combate, Milica venció a Mercedes Roa por decisión unánime lo que fue calificado como uno de los duelos más igualados del Supernova: Orígenes 2025.

Y es que a diferencia de otros combates, ambas influencers tenían un entrenamiento, fuerza y resistencia similar, lo que dio un gran espectáculo.