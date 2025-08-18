La streamer mexicana de 24 años de edad, Alana Flores se coronó como la ganadora de Supernova Strikers 2025 tras vencer en el ring a la actriz y cantante de 25 años de edad, Gala Montes.

Y pese a su victoria unánime, Alana Flores reconoció a Gala Montes como la “rival más difícil a la que se ha enfrentado”.

El magno evento de Supernova Strikers 2025 tuvo uno de los enfrentamientos más intensos, tras la pelea boxística entre Alana Flores vs Gala Montes, donde la streamer se colgó su cuarto cinturón, tras vencer a la actriz a la cual reconoció como la “rival más difícil a la que se ha enfrentado”.

“No tengo palabras. Gala es la rival más difícil a la que me he enfrentado. A todas las personas les agradezco mucho”.

Declaraciones de Alana Flores que se dan luego de vencer a Gala Montes en un enfrentamiento de 3 rounds.

Y donde por decisión unánime Alana Flores ganó Supernova Strikers 2025 con tarjetas 30-26, 30-26, 30-26 en favor de la streamer regiomontana.

Gala Montes reconoce la victoria de Alana Flores en Supernova Strikers 2025

Ante su derrota en Supernova Strikers 2025, la actriz Gala Montes reconoció la victoria de Alana Flores.

Por lo que Gala Montes felicitó a Alana Flores tras ganarle el duro enfrentamiento a golpes en Supernova Strikers 2025

Felicitación de Gala Montes a Alana Flores que se da luego de la intensa polémica que se generó entre ambas con una lluvia de declaraciones.

Pues pese a todo el revuelo que se armó no solo por los dichos entre Alana Flores y Gala Montes, sino también por las comparaciones físicas, ambas demostraron arriba del ring darlo todo de manera deportiva.

Basta recordar que Gala Montes se posiciona como favorita para ganar el enfrentamiento en Supernova Strikers 2025 tras sus ventajas físicas ante Alana Flores

Ya que Gala Montes sumaba a su favor 19 cm más de estatura, así como 13 kg por encima de Alana Flores, sin embargo, esto no fue impedimento para la streamer y así llevarse la pelea boxística en Supernova Strikers 2025.