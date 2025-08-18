La actriz mexicana, Bárbara de Regil -de 38 años de edad- retó a la influencer, Alana Flores, a una pelea para Supernova: Orígenes 2026.

Sin embargo, muchos se preguntan la diferencia de tamaño entre Bárbara de Regil y Alana Flores -de 24 años de edad- para el enfrentamiento, ¿cuánta desigualdad habrá?

Bárbara de Regil (@barbaraderegil / Instagram)

Supernova: Orígenes 2026 ¿Cuál es la diferencia de estatura de Bárbara de Regil y Alana Flores?

Bárbara de Regil es una actriz con un tamaño relativamente promedio, pues mide 1,63 cm.

Para la pelea contra Alana Flores en Supernova: Orígenes 2026, la diferencia no es un tanto considerable; ya que la streamer mide 1,56 cm.

La diferencia entre Bárbara de Regil y Alana Flores es de apenas 7 cm; una desigualdad no tan marcada, como lo fue con Gala Montes -de 25 años de edad- quien mide 1,73 cm, casi 20 cm de ventaja.

Gala Montes contra Alana en Supernova: Orígenes (@supernovaboxing)

Supernova: Orígenes 2026 ¿Cuándo es la pelea de Bárbara de Regil contra Alana Flores?

Tras la victoria de Alana Flores contra Gala Montes, Bárbara de Regil - quien estaba entre el público como invitada de honor- lanzó un reto a la influencer para enfrentarse en el ring para el evento de Supernova: Orígenes 2026.

Por lo que de salir todo acorde, la pelea de Bárbara de Regil contra Alana Flores sería entre julio o agosto de 2026.

La actriz mexicana enfatizó, la pelea se llevaría a cabo siempre y cuando sus compromisos laborales (específicamente el rodaje de Rosario Tijeras) se lo permitan.

De hecho, Alana Flores confesó previamente que Bárbara de Regil era su oponente original para Supernova: Orígenes 2025; sin embargo, no se concretó por la agenda de la actriz.

¿Dónde ver la pelea de Bárbara de Regil contra Alana Flores en Supernova: Orígenes 2026?

Aunque no hay confirmación de fecha ni lugar, la pelea Alana Flores contra Bárbara de Regil en Supernova: Orígenes 2026 se podrá ver gratis mediante redes sociales y streaming: