Diego Luna, de 46 años, se emocionó al cumplir un sueño con José Ramón Fernández.

El protagonista de “México 86″, Diego Luna, tuvo una entrevista especial con José Ramón Fernández y su hijo Juan Pablo, para promocionar su más reciente película de Netflix.

Diego Luna se emociona al cumplir un sueño con José Ramón Fernández

A través de redes, Diego Luna afirmó que tuvo un “viaje a la niñez” y que se le hizo cumplir un sueño al charlar con José Ramón Fernández.

La entrevista se dio por el estreno de “México 86″ que Diego Luna estelariza y contó con un cierre al estilo mundialista, ya que apareció el Hooligan.

¡Se me hizo! Viaje a la niñez.

Échenle un ojo, nos cayó el Hooligan. #Mexico86 https://t.co/5MMyFbjquX — diego luna (@diegoluna_) June 8, 2026

El personaje que interpreta Andrés Bustamante hizo de las suyas al provocar caos en el estudio. Arremetiendo contra José Ramón Fernández y los protagonistas de la nueva película de Netflix.

Entre risas, Diego Luna y José Ramón Fernández terminaron amarrados con una cinta de barricada.

Al final, el Hooligan y José Ramón hicieron las paces, lo que sirvió para que Diego Luna lanzara un dardo a Donald Trump y la FIFA.

Recordando el premio que dio el máximo órgano del fútbol al presidente de los Estados Unidos.

“Le voy a dar un premio de la paz a usted. Ya ve que esos los regalan ahora.” Diego Luna

“México 86″ con Diego Luna es una película que se centra en Martín de la Torre, un hombre que con ingenio y nada de escrúpulos consigue el Mundial por segunda ocasión para nuestro país.