Diego Luna, de 46 años, se emocionó al cumplir un sueño con José Ramón Fernández.
El protagonista de “México 86″, Diego Luna, tuvo una entrevista especial con José Ramón Fernández y su hijo Juan Pablo, para promocionar su más reciente película de Netflix.
Diego Luna se emociona al cumplir un sueño con José Ramón Fernández
A través de redes, Diego Luna afirmó que tuvo un “viaje a la niñez” y que se le hizo cumplir un sueño al charlar con José Ramón Fernández.
La entrevista se dio por el estreno de “México 86″ que Diego Luna estelariza y contó con un cierre al estilo mundialista, ya que apareció el Hooligan.
El personaje que interpreta Andrés Bustamante hizo de las suyas al provocar caos en el estudio. Arremetiendo contra José Ramón Fernández y los protagonistas de la nueva película de Netflix.
Entre risas, Diego Luna y José Ramón Fernández terminaron amarrados con una cinta de barricada.
Al final, el Hooligan y José Ramón hicieron las paces, lo que sirvió para que Diego Luna lanzara un dardo a Donald Trump y la FIFA.
Recordando el premio que dio el máximo órgano del fútbol al presidente de los Estados Unidos.
“Le voy a dar un premio de la paz a usted. Ya ve que esos los regalan ahora.”Diego Luna
“México 86″ con Diego Luna es una película que se centra en Martín de la Torre, un hombre que con ingenio y nada de escrúpulos consigue el Mundial por segunda ocasión para nuestro país.