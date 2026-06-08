Álvaro Díaz incluyó oficialmente a México en su gira internacional Omakase Tour 2026, la cual recorrerá más de 30 ciudades en Latinoamérica y Estados Unidos.

La gira promete ser la producción más ambiciosa del cantante hasta la fecha, ofreciendo en sus conciertos una experiencia inmersiva que fusiona diversos géneros urbanos. A continuación, te decimos dónde se presentará, fechas y boletos.

¿Cuáles son las ciudades y fechas de Álvaro Díaz en México?

Álvaro Díaz visitará un total de diez ciudades en México como parte de su Omakase Tour 2026, presentándose entre los meses de septiembre y octubre:

Mérida: 19 de septiembre en el Foro GNP Seguros Puebla: 22 de septiembre en el Auditorio Metropolitano Toluca: 24 de septiembre en el Teatro Morelos Guadalajara: 25 de septiembre en el Auditorio Telmex Tijuana: 27 de septiembre en el Estadio Caliente Querétaro: 30 de septiembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez San Luis Potosí: 1 de octubre en el Auditorio Parque Tangamanga Monterrey: 3 de octubre en el Auditorio Citibanamex León: 7 de octubre en el Poliforum León Ciudad de México: 9 de octubre en el Palacio de los Deportes

Álvaro Díaz en México (@alvaritodiaz / Instagram )

El cierre de su paso por México en el Palacio de los Deportes será especialmente significativo por ser el recinto de mayor capacidad que ha encabezado en su carrera hasta ahora.

Esta gira internacional busca trasladar al escenario el concepto de su álbum más reciente, Omakase, inspirado en la experiencia gastronómica japonesa donde el comensal confía plenamente en la selección del chef.

¿Cómo conseguir boletos para los conciertos de Álvaro Díaz en México?

La venta de boletos para los conciertos de Álvaro Díaz en México se llevará a cabo a través de diversas etapas de preventa y la venta general:

Preventa Fan: Comienza el 9 de junio a las 10:00 horas. Para esta etapa es necesario contar con un código exclusivo obtenido tras el registro en la página oficial del artista.

Preventa Banamex: Tendrá lugar el 11 de junio a las 09:00 horas. Los clientes que utilicen tarjetas de crédito de este banco podrán acceder a 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos

Venta General: Estará disponible para el público el 11 de junio a partir de las 10:00 horas

Los boletos se podrán adquirir a través de las taquillas de los lugares donde se presentará y plataformas digitales como Ticketmaster y e.ticket, dependiendo de la ciudad y el recinto.

Hasta el momento, no se han revelado los precios para las distintas fechas de la gira.

Álvaro Díaz en México (@alvaritodiaz / Instagram )

¿Cuál sería el posible set list de Álvaro Díaz para su concierto en México?

Aunque no se ha revelado una lista de canciones oficial por parte del artista, se espera que el “Omakase Tour 2026” sea una experiencia inmersiva que funcione como una extensión del concepto de su nuevo álbum, Omakase.

El setlist probable incluiría una mezcla de sus éxitos más recientes y temas emblemáticos de su carrera:

Paranoia

Fatal Fantasy

PLN

Lentito

Problemón

Byak

Gatitas Sangungueras VOL. 1

Sin Poderes

100 Canciones

Flores de Ramona

Mami 100pre sabe

Bebesita

Reina Pepiada

YOKO

Es muy probable que el repertorio también incluya gran parte de las 16 canciones que componen el álbum Omakase, el cual está estructurado en cuatro etapas emocionales y creativas: crudo, sazón, fuego y emplatado.