Bárbara de Regil le cantó tiro a Alana Flores en pleno Palacio de los Deportes, luego de que la influencer venciera a Gala Montes en el evento estelar de Supernova: Orígenes.

Alana Flores apenas se recuperaba de la pelea con Gala Montes, cuando la actriz de 38 años se levantó entre el público y pidió el micrófono.

Acto seguido, Bárbara de Regil le recordó a Alana Flores que ella era su rival original y estaba más que dispuesta a concretar esa pelea.

¿Qué le respondió la streamer de 24 años de edad? Su respuesta dejó al público deseando que pase rápido el tiempo para presenciar ya Supernova: Orígenes 2026.

Bárbara de Regil (@barbaraderegil / Instagram )

Bárbara de Regil se dice dispuesta a pelear con Alana Flores en Supernova: Orígenes 2026

“Teníamos planeado algo a principios de año, no?, dijo Alana Flores, luego de que Bárbara de Regil le recordara su frustrada pelea.

Enseguida, la actriz de 38 años se dijo completamente dispuesta a cumplir con la pelea, en Supernova: Orígenes 2026, aunque reconoció que una vez más no todo está en sus manos.

“Si Rosario me lo permite, el próximo año voy a estar ahí arriba contigo, sería un honor”.

Aún con el sudor de la victoria, Alana Flores le tomó la palabra, respondiendo: “Te espero”.

Así quedó sellado el reto para el 2026, en lo que promete ser un combate explosivo.

Pelea de Alana Flores vs Bárbara de Regil en Supernova: Orígenes 2026 emociona a internautas

Las redes sociales estallaron de emoción con la noticia, destacando que el amor al deporte de ambas celebridades hará que la pelea sea épica.

Incluso, advirtieron que Bárbara podría ser una rival más fuerte, considerando que tiene entrenamiento en artes marciales debido a su papel en Rosario Tijeras.

Los fans de Alana Flores también pidieron que las condiciones sean más justas, reconociendo que por momentos llegaron a temer que Gala Montes le ganara a la streamer.

Y es que, la actriz de 24 años supo sacarle provecho a las ventajas de peso y estatura que tenía frente a Alana Flores.

Tal es así que logró conectarle varios golpes e incluso la hizo correr por el ring en varias ocasiones para evitar sus golpes, lo que muchos pensaron que pudo ser suficiente para ganarle al menos un round de la pelea.