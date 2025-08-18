Se le puede decir lo que sea, pero David Faitelson atrae gente, ya sea para bien o para mal. En la Supernova Orígenes 2025, le recordaron su pelea con Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Peláez.

Aunque para entender todo lo que pasó en Supernova Orígenes 2025, hay que ver todo el contexto. Primero el golpe de Cuauhtémoc Blanco a David Faitelson. Fue en Veracruz, cuando el periodista cubría al equipo, el exjugador le dio un golpe por la espalda.

Luego su encuentro con Ricardo Peláez. Pasó en un programa de Futbol Picante, el exdirectivo le dijo que era un estúpido en vivo. Algo que quedará en la historia de la televisión.

Supernova Orígenes 2025: David Faitelson revela si peleará contra Cuauhtémoc Blanco o Ricardo Peláez

David Faitelson fue toda una estrella en Supernova Orígenes 2025, pues la gente se metió con él en todo el evento. Además estuvo acompañado por el Zar y los personajes de la Cotorrrisa.

Fue Slobotsky y Ricardo que se burlaron en varias ocasiones de David Faitelson por lo que pasó entre Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Peláez.

Ricardo de la Cotorrisa se la cantó directo: “Imagínate un David Faitelson vs Cuauhtémoc Blanco y que te den una lana jugosa, ¿no te animarías?“, y el periodista contestó: ”¿Aquí o en el reclusorio oriente? Lo bueno es que yo tengo toda una liga de contendientes".

No solo le recordaron al exfutbolista del América, también al Canelo. Recordemos que el boxeador ha vetado a Faitelson de sus eventos.

Abuchean a David Faitelson en pleno Supernova Orígenes 2025

Hace unas semanas se llevó a cabo la Velada del Año. Un evento que es muy parecido al Supernova Orígenes 2025, pues igual pelean influencers. Como siempre, David Faitelson tiene una opinión y criticó ese evento.

Por supuesto que eso no gustó a los aficionados de la Supernova Orígenes 2025, pues cuando David Faitelson salía a cámara lo abucheaban, y chistosamente, cuando aparecía Slobotsky lo celebraban.

Al final, el periodista aguantó vara, como dicen, y recibió las críticas. Eso sí, con mucho dinero en su bolsa.