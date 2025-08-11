Para sorpresa de muchas personas, el esposo de Nuja Amar, Adrián Di Monte, fue el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Priscila Valverde, de 24 años, logró más votos que Adrián Di Monte, por lo que quedó fuera de La Casa de los Famosos México 2025, pero no todo fue malo ya que Nuja Amar, lo estaba esperando.

Acá la foto del reencuentro de Adrián Di Monte y Nuja Amar tras ser el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

Adrián Di Monte se equivocó, no fue el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, pero sí el segundo por lo que ya se reunió con su esposa Nuja Amar.

Previo a escuchar que fue eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, Adrián Di Monte dijo no estar preocupado por la decisión del público ya que extrañaba a Nuja Amar, de edad desconocida.

Así como dio por hecho su salida ya que sus haters le advirtieron que su paso por reality show sería corto puesto que no apoyarían a “hombres maltratadores”.

Esto en referencia a las declaraciones de Sandra Itzel, de 31 años, quien dice haber sido maltratada verbal y psicológicamente por el actor a lo largo de su relación.

Por lo que al saberse el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, Adrián Di Monte se alegró de ver a su esposa esperándolo.

En cuanto Galilea Montijo, de 52 años, se lo permitió, Adrián Di Monte y Nuja Amar se abrazaron y se dieron un beso.

Por supuesto, el momento del reencuentro quedó capturado en una fotografía que compartieron los propios en sus redes sociales.

Adrián Di Monte se reencuentra con Nuja Amar tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx / Instagram)

Nuja Amar llama “guerrera” a su amiga Frida Sofía tras su apoyo a Adrián Di Monte

Sandra Itzel sumó una enemiga a su lista al intentar contactar a Nuja Amar, amiga de Frida Sofía, para advertirle sobre Adrián Di Monte.

Por lo que Frida Sofía, de 33 años, llamó incongruente e hipócrita a la ex de Adrián Di Monte, Sandra Itzel, según reveló un audio que dio a conocer el colaborado de Todo para la mujer, Ernesto Buitrón.

Frida Sofía defiende a Adrián Di Monte y acusa a Sandra Itzel de atacar a Nuja Amar (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Así como la hija de Alejandra Guzmán, de 57 años, indicó que Adrián Di Monte sí tuvo encuentros acalorados con Sandra Iztel, los cuales ella causó para grabarlo y sacar las cosas de contexto de acuerdo a su interés.

"Hay mujeres que se agarran de un movimiento parahacerse víctimas de algo que no fueron víctimasy para atacar a otras mujeres“, sentenció. Frida Sofía

Por lo que Nuja Amar, quien es amiga de Frida Sofía desde hace una década, le agradeció su apoyo, pero además, vía Instagram, la llama “guerrera” por no quedarse callada a fin de quedar bien.

“Te amo, definitivamente por eso somos hermans de vida @ifridag. Júntate con guerreras y la conversación será diferente” Nuja Amar