La noticia del compromiso de Taylor Swift- de 35 años de edad- y Travis Kelce provoco la caída de Instagram para algunos usuarios.

El anuncio afectó la carga de contenido multimedia en los servidores de Instagram de distintos países.

De acuerdo con fuentes de Meta, el tráfico ocasionó una sobrecarga temporal en los servidores de Instagram en Norteamérica y Europa.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen. (@taylorswift)

Instagram estuvo desbordado de usuarios que reaccionaron a la publicación de Taylor Swift y Travis Kelce que algunos no pudieron acceder a la aplicación.

Instagram se saturó momentáneamente para miles de usuarios, lo que afectó la carga de contenido multimedia por alrededor de 17 minutos.

La publicación, en la que se ve a Travis Kelce de rodillas en un jardín de rosas frente a Taylor Swift, acumulo millones de “me gusta” por segundo, provocando la caída temporal en Instagram.

El anuncio que apareció en las cuentas oficiales de Taylor Swift y Travis Kelce rebasó 1.5 millones de “me gusta”.

Y en menos de una hora superó los 12 millones de interacciones, comentarios, compartidos y reacciones en historias.

Taylor Swift y Travis Kelce acaban de anunciar su compromiso y la noticia rebasó las redes sociales.

Según informes de TMZ, la publicación de Taylor Swift va en camino a convertirse en una de las más populares de Instagram de todos los tiempos.

Los hashtags #TaylorSwift y #TravisKelce se colocaron como la tendencia número uno en X, TikTok y Threads.

En TikTok, los clips de reacción al compromiso rebasaron los 320 millones de vistas en menos de 24 horas.

Esta no es la primera vez que Taylor Swift y Travis Kelce bate récords.

El pasado 13 de agosto, ambos establecieron un récord Guinness por la mayor cantidad de visualizaciones para un podcast en YouTube.