Luis Carlos Origel es el nuevo novio de Andrea Legarreta, de quien su verdadera edad sorprendió a muchos.

Tras confirmarse la relación entre Andrea Legarreta -de 54 años de edad- con Luis Carlos Origel, se manejó que el entrenador tenía 41 años de edad, pero eso es falso.

La verdadera edad de Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta

La relación de Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta dio mucho de qué hablar y Juan José Origel es el más feliz, por lo que quiso aclarar la verdadera edad de su sobrino.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Juan José Origel reveló que Luis Carlos Origel tiene 33 años de edad.

“Estoy viendo que le ponen que tiene cuarenta y tantos años. Acaba de cumplir 33 años”, dijo indignado Juan José Origel.

Por lo que Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta se llevan 21 años de diferencia.

Juan José Origel reveló que Luis Carlos Origel es hijo de su único hermano y también es su ahijado, por lo que lo quiere mucho.

Luis Carlos Origel ha sido reservado sobre su relación con Andrea Legarreta, pero se saben que eran amigos desde hace tiempo.

Incluso, Luis Carlos Origel trabaja como entrenador en el gimnasio de Andrea Legarreta y Erik Rubin .

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel (Especial )

Andrea Legarreta está encantada con su nueva relación

Los rumores de una supuesta relación entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel iniciaron hace dos meses.

Pero, Andrea Legarreta lo confirmó hasta enero de 2026, confesando abiertamente que está feliz y enamorada.

Andrea Legarreta asegura que Luis Carlos Origel es “una de las mejores personas que ha conocido”.