Una mujer fue captada acompañando a Erik Rubín, imágenes que comenzaron a circular tras confirmarse la nueva relación de Andrea Legarreta.

Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación en febrero de 2023, aunque siguen en cercanía y comunicación constante por sus hijas.

¿Quién es la mujer con quien fue visto Erik Rubín?

Fue el equipo de Kadri Paparazzi quien captó las imágenes de Erik Rubín en compañía de una mujer a mediados de enero.

Por lo que mencionaron los colaboradores del espacio, el cantante incluso compartió algunos besos con la misteriosa dama.

Erik Rubín (Erik Rubín Instagram @erikrubínoficial)

De acuerdo con lo que se reveló en Kadri Paparazzi, esta no es la primera vez que Erik Rubín es visto públicamente con la misma mujer.

Semanas atrás ya habían sido captados juntos visitando tiendas de ropa y haciendo compras para el cantante.

En esta ocasión, hicieron lo mismo mientras comían un helado y caminaban por un centro comercial.

Hasta el momento, Erik Rubín no ha hecho pública ninguna nueva relación , por lo que una relación del cantante no ha sido confirmada oficialmente.

El equipo de Kadri Paparazzi cuestionó a Andrea Legarreta por estas imágenes, pero no quiso dar declaraciones.

Por el contrario, la presentadora le deseó lo mejor por venir en su vida sentimental.

Andrea Legarreta confirma su relación con Luis Carlos Origel

Desde finales de 2025 se venía rumorando un romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel.

Durante ese tiempo, la conductora de Hoy negaba estos señalamientos. Ahora, la discreción terminó a mediados de enero con una confirmación de los rumores.

Por medio de Instagram, Luis Carlos Origel compartió con sus seguidores unas fotos de sus primeros días del año nuevo.

“Que bien va este 2026″, escribió el credo de contenido fitness adjuntando fotos a lado de Andrea Legarreta.

La conductora compartió en sus historias de la red social una de estas fotos y entre corazones confirmó su nueva relación, a casi tres años de su separación de Erik rubín.