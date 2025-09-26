Juan José Origel, conocido como Pepillo Origel, fue vinculado con Rodolfo Reus Medina tras compartir fotos juntos en Europa.

El conductor fue señalado de tener una relación sentimental con el abogado Rodolfo Reus Medina, presuntamente acusado de lavado de dinero y el crimen organizado.

¿Quién es Juan José Origel? El conductor relacionado con Rodolfo Reus Medina

Juan José Origel Padilla es un conductor de espectáculos nacido en León, Guanajuato, conocido por su trabajo en los programas de farándula en radio y televisión.

Pepillo Origel es uno de los pioneros del periodismo rosa en la televisión y por su estrecha amistad con figuras del medio, como Silvia Pinal.

En septiembre de 2025, Juan José Origel fue relacionado con el abogado Rodolfo Reus Medina, presuntamente investigado por el caso de huachicol fiscal.

¿Qué edad tiene Juan José Origel?

Juan José Origel nació el 14 de septiembre de 1947; actualmente tiene 78 años de edad.

¿Quién es la pareja de Juan José Origel?

Juan José Origel no está casado, pero ha tenido diversos noviazgos como el que mantuvo con Reinaldo Junior.

¿Qué signo zodiacal es Juan José Origel?

Juan José Origel es Virgo y las personas bajo este signo zodiacal son perfeccionistas y detallistas.

¿Cuántos hijos tiene Juan José Origel?

El conductor Juan José Origel no tiene hijos.

¿Qué estudió Juan José Origel?

Juan José Origel estudió contaduría y periodismo en España.

¿En qué ha trabajado Juan José Origel?

Juan José Origel inició trabajando en Estados Unidos y al regresar a México inició su carrera escribiendo en el diario AM.

Tras mudarse a la CDMX, Juan José Origel comenzó a colaborar en el programa de radio Todo para la Mujer y comenzó a hablar de la farándula.

Posteriormente se convirtió en el editor de sociales del diario El Sol y colaboraba con una columna en el diario Esto.

Incursionó en la televisión en 1997 y fue uno de los conductores que inició en Ventaneando.

Ha trabajado en programas de espectáculos como:

La Botana

Hacer y deshacer

La Oreja

Hoy

Actualmente trabaja en Unicable en el programa ‘Con Permiso’ con Martha Figueroa, de 59 años de edad.

Juan José Origel estarían vinculado con el abogado Rodolfo Reus Medina

En septiembre de 2025, la cuenta de X “Doña Carmelita” reveló que Juan José Origel podría ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su vínculo con Rodolfo Reus Medina.

El abogado presuntamente sería investigado por su relación con grupos criminales, lavado de dinero y el caso de huachicol fiscal.

Supuestamente, Juan José Origel sería pareja de Rodolfo Reus Medina y se habría beneficiado económicamente.

Incluso, trascendió que Juan José Origel habría invertido en diversas propiedades en Guanajuato y San Miguel de Allende.

Juan José Origel fue cuestionado por estos rumores y negó tener una relación sentimental con Rodolfo Reus Medina.